Che fine ha fatto Davide Mengacci? Scopriamo cosa fa oggi il conduttore

Davide Mengacci è uno dei conduttori più amati d'Italia, per il suo garbo e la simpatia, tanta i suoi programmi di successo

Davide Mengacci è uno dei conduttori televisivi più amati dal popolo italiano. Ripercorriamo la sua carriera artistica e scopriamo cosa fa adesso Davide.

Davide Mengacci, gli inizi

Davide Mengacci è nato a Milano, l’8 settembre del 1948. In pochi sanno che i suoi inizi nel mondo dello spettacolo sono nel cabaret mentre già lavorava come fotografo e giornalista per diversi quotidiani.

Debutta in tv sul finire degli anni ottanta, in programmi cult come Otto Italie allo specchio e Diritto di cronaca. Davide per le sue inchieste giornalistiche usa la candid camera, che farà la sua fortuna.

Partecipa così ad altri programmi come Candid Camera Show con Gerry Scotti e Roba da Matti, mentre collabora con Mike Bongiorno nel quiz Pentatlon.

Scene da un matrimonio

Il successo per Davide arriva nel 1990 con il programma Scene da un matrimonio, dove Mengacci adotta la tecnica del docu-fiction, per raccontare i preparativi inerenti al matrimonio. Un programma decisamente all’avanguardia per l’epoca.

Il programma dura per ben cinque anni e la popolarità di Davide è al suo apice. Esce anche il libro: Viva gli sposi. Dopo l’amore, Dario, a partire dalla seconda metà degli anni novanta si è occupato di cucina, natura e luoghi da visitare.

Tante le trasmissioni di successo in tal senso, che ha condotto in questi anni: La domenica del villaggio, Fornelli d’Italia, Cuochi senza frontiere, Ricette di famiglia. Inoltre, dal 2012 al 2015 ha riproposto e con successo Scene da un matrimonio.

Gli ultimi anni

Negli ultimi anni Mengacci ha continuato a condurre Ricette all’Italiana, programma che dal 2013 con opportune variazioni al format ha sostituito Ricette di famiglia.

Famiglia che per Davide è molto numerosa, è sposato infatti con la regista televisiva Cini Liguori dalla quale ha avuto Guido. Da precedenti relazioni, sono invece nati altri due figli da donne diverse, Matteo Mengacci e Rudy Zerbi, ex presidente della Sony Music italiana e noto personaggio televisivo.