Che fine ha fatto Daymon Wayans, Michael di Tutto in Famiglia?

Daymon Wayans è diventato famoso negli anni 2000 grazie al grande successo ottenuto dalla serie tv Tutto in Famiglia, dove l’attore interpreta il ruolo di Michael, il protagonista. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Daymon Wayans

Daymon Wayans nasce a New York il 4 settembre del 1960. Inizia la sua carriera artistica nella seconda metà degli anni ottanta come uno dei comici del Saturday Night Live e poi prendendo parte, seppur in piccoli ruoli, a diversi film, alcuni anche di grande successo.

Tra questi: Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills di Martin Brest, Roxanne di Fred Schepisi, Colors – Colori di guerra di Dennis Hooper, Scappa scappa poi ti prendo di Keenen Ivory Wayans e Le ragazze della terra sono facili di Julien Temple.

Il primo successo personale per l’attore americano arriva nel 1991, grazie al successo del film L’ultimo Boyscout, di Tony Scott, dove è protagonista in coppia con Bruce Willis.

Tutto in Famiglia

Gli anni novanta consolidano la fama di Damon, che recita in diverse pellicole, con ruoli sempre più corposi. Tra queste: Last Action Hero – L’ultimo grande eroe di John McTieman, Un eroe fatto in casa di Mike Binder, Il Maggiore Payne di Nick Castle, Bulletproof di Ernest R. Dickerson e Bamboozled di Spike Lee.

In tv è protagonista sul finire degli anni novanta della serie Damon. Un successo, decisamente crescente che trova la sua naturale evoluzione in Tutto in Famiglia, serie prodotta nel 2001 dallo stesso attore, che si cuce addosso il personaggio di Michael Kyle.

Michael è un padre affettuoso ma decisamente invasivo, che a volte si rivela immaturo ed egoista, sia nell’educazione dei suoi tre figli, sia nel rapporto con la sua vulcanica moglie Janet. Naturalmente tutto questo porta alle situazioni comiche più disparate, che rendono Tutto in Famiglia una serie altamente divertente.

Gli ultimi anni

Dopo il successo di Tutto in Famiglia, l’ultima stagione è datata 2005, Damon ha girato pochissimi film dedicandosi maggiormente alla tv. Lo troviamo infatti nella serie The Underground che però non ha avuto buona sorte e in una manciata di film pensati per il piccolo schermo, come Never Better di Marc Buckland e Herd Mentality di Andy Cadiff.

Non è stato un decennio favorevole a dirla tutta per l’attore, che è tornato in auge solo recentemente, nel 2016, grazie ai buoni riscontri ottenuti con la serie tv Lethal Weapon, andata in onda fino al 2019.