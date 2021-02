Che fine ha fatto Neil Patrick Harris, Barney di How I Met Your Mother?

Neil Patrick Harris deve la sua fama al personaggio di Barney Stenson in How I Met Your Mother

Neil Patrick Harris è divenuto famoso in tutto il mondo grazie al personaggio di Barney Stinson, autentico mattatore di How I Met Your Mother, una delle serie tv di più successo degli ultimi anni. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso l’attore.

Neil Patrick Harris, gli inizi

Neil Patrick Harris nasce a Albuquerque, il 15 giugno del 1973. Dopo aver ricoperto piccoli ruoli sia al cinema che in serie tv, inizia a farsi conoscere grazie a Doogie Howser, serie di buon successo su un giovane medico che lo vede protagonista e per la quale vince diversi premi.

Incomincia così ad avere parti più consistenti in diversi film, come: Starship Troopers – Fanteria dello spazio per la regia di Paul Verhoeven, Sai che c’è di nuovo? Di John Schlesinger, Undercover Brother di Malcolm D. Lee e American Trip – Il primo viaggio non si scorda mai di Danny Leiner.

Barney Stinson

La svolta nella carriera di Neil avviene a partire dal 2005, quando ( fino al 2014) interpreta il personaggio più divertente e fuori dagli schemi di How I Met Your Mother, ovvero, il “leggendario” Barney Stinson.

Barney è un uomo d’affari, ma non si sa bene che lavora faccia, è comunque sempre pieno di soldi ma sempre pronto a spenderli per i suoi amici, che coinvolge nei suoi folli propositi.

Conquistatore seriale ma in fondo dall’animo buono, anche lui nel corso della serie soccombe alle spietate leggi dell’amore. Barney è il personaggio, che senza ombra di dubbio fa la differenza, che apporta “la novità”, colui che sbaraglia regole e forma e da vita a siparietti comici indimenticabili.

Gli ultimi anni

Durante e dopo il clamoroso successo di How I Met Your Mother, Harris si è dedicato principalmente al cinema, prendendo parte a svariate pellicole, tra cui: Beastly di Daniel Barnz, I Puffi di Raja Gosnell, I Muppet di James Bobin.

E ancora, American Pie – Ancora insieme di Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, L’amore bugiardo di David Fincher, Downsizing – Vivere alla grande di Alexander Payne.

Mentre in tv, a parte qualche “comparsata” come guest star, è stato impegnato dal 2017 al 2019 in Una serie di sfortunati eventi. Harris è nel cast del nuovo atteso capitolo di Matrix, il capitolo numero 4, ma ancora si sa poco riguardo al suo ruolo nel film.