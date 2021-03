Che fine ha fatto Demetra Hampton? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Demetra Hampton deve la sua fama al ruolo di Valentina nell’omonima serie televisiva di grande successo degli anni novanta. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attrice.

Demetra Hampton

Demetra Lisa Ann Hampton nasce a Filadelfia, il 15 giugno del 1968. Inizia la sua carriera come modella in America negli anni ottanta. Nel 1989, viene scelta per interpretare il ruolo di Valentina, celebre personaggio creato da Guido Crepax, nella serie tv dal titolo omonimo.

La serie, diretta da Gaindomenico Curi e Gianfranco Gagni incentrata sulle vicende della curiosa fotografa Valentina Rosselli tra intrighi e misteri, riscuote un grande successo, grazie anche alla bellezza di Demetra, che diventa molto popolare. Il cinema la accoglie così a braccia aperte.

L’attrice si trasferisce definitivamente in Italia e nel 1990 Carlo Vanzina la vuole per il film Tre colonne in cronaca, due anni dopo Castellano e Pipolo la scelgono per Saint Tropez – Saint Tropez. Un anno dopo, la Hampton è ancora protagonista di Kreola, pellicola di Antonio Bonifacio.

La popolarità

Gli anni novanta sono un periodo d’oro per Demetra che prende parte a diversi film, tra cui Scuba School – Che coraggio ragazzi di Rafal Zielinski, Chicken Park di Jerry Calà, Un affare trasversale di Dante Marracini.

Partecipa inoltre come guest star in due serie tv: Red Shoe Diaries e Dio vede e provvede. Negli anni duemila però la sua popolarità scema e sul grande schermo recita soltanto in Gabriel di Maurizio Angeloni. In tv è invece concorrente alla seconda edizione de La Talpa nel 2005.

Gli ultimi anni

Negli ultimi anni, Demetra è tornata al cinema nel 2012 in Good As You – Tutti i colori dell’amore per la regia di Mariano Lamberti e nello stesso anno ha esordito a teatro con Ciak.. il raggiro di Dontella Cotesta e Pierfrancesco Galeri.

Nel 2015 ha recitato nella serie tv Una sfida tutta rosa. Due anni dopo è al cinema con Italian Business di Mario Chiavalin. mentre nel 2019 ha recitato nel cortometraggio Preludio di Stefania Rossella Grassi. Sempre nel 2019, è tornata ancora a partecipare a un reality, è stata infatti concorrente all’isola dei famosi 14.