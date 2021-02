L’Isola dei Famosi, svelati i nomi dei primi concorrenti ufficiali e dell’inviato

Dopo lunghe settimane di dubbi e incertezze, L’Isola dei Famosi può finalmente rivelare notizie certe. Il programma, alla cui conduzione ci sarà Ilary Blasi, inizierà venerdì 12 marzo. Così come il Grande Fratello Vip, terrà compagnia i telespettatori Mediaset due giorni a settimana. Tra gli inviati, dopo i molti nomi fatti, rivestirà questo ruolo Massimiliano Rosolino.

In studio, il ruolo di opinionisti verrà occupato da Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, reduce da questo ruolo dopo il Grande Fratello Vip di Barbara D’Urso. Chi saranno invece i naufraghi che sbarcheranno in Honduras? È ‘TVBlog’ a fornire una prima lista.

Stando a quanto rivelato dal giornale, nel parterre femminile possiamo notare il nome di Elisa Isoardi, reduce dalla sua avventura nel programma Ballando con le stelle. Al nome dell’ex conduttrice de La prova del cuoco, si aggiungono quelli di Angela Melillo, la modella Drusilla Gucci, Carolina Stranare, ex Miss Italia e Daniela Martani.

A completare la lista femminile ci sono i nomi di Vera Gemma, la comica Valentina Persia e la showgirl Francesca Lodo. Per quanto riguarda il parterre maschile, la lista dei nomi comprende quello del vincitore di Ballando con le stelle, Gilles Rocca. Al nome di Gilles si aggiungono quelli dell’ex calciatore Paul Gascoigne, Akash Kumar e Beppe Braida, ex comico di Zelig.

Non è finita qui. Infatti, sono stati anche fatti i nomi di Brando Giorgi e Roberto Ciufoli, oltre quello del Visconte Ferdiando Guglielmotti e, per finire, quello dell youtuber Awed, alias Simone Paciello.

L’Isola dei Famosi, tutte le novità

La prima novità di quest’anno sarà l’isola dei parassiti. Un luogo in cui ci sarà un guardiano che deciderà le sorti dei concorrenti e che cambierà ogni settimana. Tra i nomi che circolano per questo ruolo, ci sarebbero quello di Marco Maddaloni. Per quanto riguarda i primi inquilini, invece, sono circolati i nomi di Fariba Tehrani, mamma dell’ex gieffina Giulia Salemi e quello del cromatologo Ubaldo Lanzo.