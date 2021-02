Che fine ha fatto Denise Richards? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Denise Richards è diventata famosa in tutto il mondo sulla fine degli anni novanta grazie a una serie di pellicole di successo, tra cui il ruolo di Bond Girl in Il mondo non basta del 1999. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attrice.

Denise Richards

Denise Lee Richards nasce a Downers Grove, il 17 febbraio del 1971. Inizia la sua carriera d’attrice negli anni novanta, prendendo parte a singoli episodi di diverse serie tv.

Bayside School, Gli Acchiappamostri, Beverly Hills 90210, Seinfeld, Indagini Pericolose, Melrose Place, sono solo alcune delle fiction a cui Denise ha partecipato in ruoli di contorno.

Lo stesso discorso vale per il cinema, Palle in canna di Gene Quintano, Ecstasy Generation di Gregg Araki, per citare i titoli più noti, dove la Richards compare.

Il successo

Il primo ruolo importante per Denise arriva nel 1997 in Starship Troopers – Fanteria nello spazio, di Paul Verhoeven, un successo. L’attrice conferma la sua nascente popolarità un anno dopo in Sex Crimes – Giochi Pericolosi di John McNaughton, divenuto con gli anni un vero e proprio cult.

La così detta consacrazione, arriva per la Richards nel 1999, quando viene chiamata per il ruolo della Bond Girl nella saga dell’agente segreto più famoso al mondo, ovvero James Bond, in Il mondo non basta di Michael Apted.

Con l’inizio degli anni 2000, troviamo Denise in Empire – Due mondi a confronto di Marc Reyes, nelle divertenti commedie Undercover Brother di Malcolm D.Lee, Duetto a tre di Jordan Brady e You Stupid Man di Brian Burns, ma soprattutto in Love Actually – L’amore davvero di Richard Curtis.

Gli ultimi anni

Dopo il controverso Yo Puta di Maria Lidon del 2004, dove la Richards offre forse la sua migliore interpretazione di sempre, l’attrice inizia la sua parabola discendente, a causa della scelta di film che hanno poco successo o passano del tutto inosservati.

Negli ultimi anni, grazie alla partecipazione a diverse serie tv, è tornata in auge, ma senza ripetere i fasti di fine anni novanta. Blu Mountain State, Twisted e Beutiful sono alcune delle serie a cui ha preso parte.