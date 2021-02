Che fine ha fatto Neve Campbell? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Neve Campbell è diventata famosa grazie al successo di Cinque in famiglia e Scream di cui è protagonista

Neve Campbell è diventata famosa in tutto il mondo negli anni novanta, grazie al successo della serie tv Cinque in Famiglia e della saga di Scream, diretta da Wes Craven di cui è protagonista. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attrice.

Neve Campbell

Neve Adrianne Campbell nasce a Guelph, il 3 ottobre del 1973. Inizia la sua carriera giovanissima come ballerina, ottenendo sin da subito ottimi risultati e partecipando a diversi spettacoli. Una serie di infortuni blocca però di fatto la sua carriera e Neve decide di dedicarsi alla recitazione.

Fa il suo esordio nella serie tv Catwalk nel 1992, ma è nel 1994, grazie al personaggio di Julia Salinger in Cinque in Famiglia che la Campbell acquisisce una certa notorietà.

La serie ha un grande successo e viene rinnovata fino al 2000. Nel mentre, anche il cinema si accorge di lei, Giovani streghe di Andrew Fleming del 1996, è il primo film che vede la Campbell protagonista.

Il successo

La consacrazione per Neve arriva con i primi due episodi della saga di Scream, diretta dal maestro dell’horror Wes Craven, dove interpreta la protagonista Sideny Prescott. Entrambi gli episodi, datati 1996 e 1997, hanno un successo clamoroso e fanno della Campbell una vera e propria star.

Un anno dopo, il successo per Neve è confermato, da Sex Crimes – Giochi Pericolosi, di John McNaughton, un cult e da una serie di pellicole di buon livello come Studio 54 di Mark Christopher, Too Smooth di Dean Paraskevopoulos e Appuntamento a tre di Damon Santostefano.

Con l’inizio degli anni 2000, Neve aggiunge alla sua filmografia l’ottimo Panic di Henry Bromell, il nuovo capitolo di Scream, Sesso e altre indagini di Alan Rudolph e soprattutto The Company, del grande Robert Altman.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni la Campbell ha partecipato sempre a buone pellicole, adorate dalla critica ma poco dal grande pubblico e la sua popolarità ne ha decisamente risentito. Nel 2016 è un pò tornata in auge grazie alla serie tv House of Cards – Gli intrighi del potere.

Tra i suoi ultimi film troviamo Skyscraper di Rawson Marshall Thurber, Hot Air di Frank Coraci e Nuvole di Justin Baldoni. Attualmente l’attrice è al lavoro per il quinto episodio della saga che l’ha resa celebre, Scream, che uscirà nel 2022.