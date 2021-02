Che fine ha fatto Donatella Pompadour? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Donatella Pompadour, è passata con disinvoltura da showgirl negli anni 90, ad attrice, diventando decisamente popolare negli anni 2000, grazie al successo della soap opera Vivere, dove interpretava una delle protagoniste. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi Donatella.

Donatella Pompadour

Donatella Pompadour nasce a Maglie, il 31 luglio del 1974. La prima parte della sua carriera inizia nei primi anni novanta, ed è dedicata alla televisione. La Pompadour si fa conoscere grazie alla sua partecipazione come valletta in programmi storici della tv italiana, targata Rai.

Acqua calda, Il grande gioco dell’oca, Beato tra le donne su Canale 5. Poi il passaggio a Goleada, programma calcistico di Telemontecarlo, dove lavora come inviata. Successivamente nel 2000 è una delle conduttrici di Sette per uno e In bocca al lupo, altri programmi di successo, entrambi per la regia di Jocelyn,

Da Showgirl ad Attrice

Già nel 1998, la Pompadour ha fatto il suo esordio come attrice in Ritornare a volare, film tv per la regia di Ruggero Miti. Nel 2001, avviene la svolta per la sua carriera quando viene scelta per interpretare il ruolo di Nina Castelli nella soap opera Vivere fino al 2006.

Grazie a questo ruolo, Donatella ottiene una certa popolarità e nel 2006 le viene anche riconosciuto il suo talento, vincendo la Telegrolla d’oro come miglior attrice di soap.

Donatella appare anche in diverse fiction nella seconda parte degli anni 2000, nei panni più che altro di guest star, come nel caso del Giudice Mastangelo, 7 Vite, Distretto di Polizia 7, Provaci ancora Prof , tutte serie di grande successo, che confermano la popolarità dell’attrice, che fa anche il suo esordio cinematografico in Un amore di Gide di Diego Ronsisvalle nel 2008.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni Donatella si è dedicata in particolare al teatro, con diversi spettacoli, tra i quali Non ci si crede e Due svitati in abito da suora, mentre In tv abbiamo visto il suo ritorno in Distretto di Polizia 11.

Al cinema, ha preso parte a diversi film, tra cui: Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina, La settima onda di Massimo Bonetti, The Wait di Tiziana Bosco, Mare di grano di Fabrizio Guarducci.