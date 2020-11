Che fine ha fatto Jocelyn? Scopriamo cosa fa oggi il regista tv

Jocelyn è uno dei personaggi più amati dal pubblico, uno di quelli che ha fatto la storia della televisione italiana. Ripercorriamo la sua carriera artisitica e scopriamo cosa fa adesso.

Jocelyn, gli inizi

Jocelyn Hattab, noto semplicemente come Jocelyn, è nato a Tunisi, il 5 dicembre del 1945. Inizia la sua carriera artistica in Francia nei primi anni 70, come cantante, incidendo alcuni 45 giri. Ma è la televisione la sua grande passione.

Così su Telemontecarlo ottiene subito un certo successo. con il programma Un peu d’amour, d’amitié et beaucoup de musique, di cui è al tempo stesso regista, produttore e veejay, il primo in assoluto della storia della tv.

L’Italia lo nota e gli fa condurre la storica Paroliamo nel 1977 in coppia con Lea Pericoli e Discoring, per due edizioni dal 1980. In questi anni si sprecano i programmi da lui ideati e condotti: Caccia al tesoro, Italia mia, Il milionario.

La popolarità

Gli anni novanta sono anni d’oro per Jocelyn, il successo dei suoi programmi e quello personale cresce a dismisura. Domenica in, Se io fossi… Sherlock Holmes Il grande gioco dell’oca, In bocca al lupo, Sette per uno.

Sono solo alcune delle trasmissioni di successo, campioni d’ascolto, che sono rimaste nel cuore degli italiani, ideate e dirette da Jocelyn, dove ogni tanto faceva capolino coi suoi toni eleganti e rassicuranti, ad aggiungere ai programmi la sua classe innata.

Gli ultimi anni

Negli ultimi anni Jocelyn ha ideato i programmi tv Il duello e Tv Mania, ma soprattutto è stato il regista di ben cinque edizioni di Reazione a Catena – L’intesa Vincente, quiz pre serale di enorme successo della Rai.

Ha curato inoltre due regie teatrali.Il musical Il Conte di Montecristo, nel 2007 e L’Apocalisse: L’Opera, di Francesco Marchetti e Silvia Pantano, nel 2012. Nel 2019 ha sposato a Monte-Carlo la giornalista, scrittrice e ricercatrice Alessandra Chianese.