Che fine ha fatto Dylan Walsh, il protagonista di Nip/Tuck?

Dylan Walsh è diventato famoso nei primi anni 2000 grazie al ruolo del Dottor Sean McNamara in Nip/Tuck, serie televisiva di enorme successo, andata in onda dal 2003 al 2010. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso l’attore.

Dylan Walsh

Charles Hunter Walsh, in arte Dylan Walsh, nasce a Los Angeles, il 17 novembre del 1963. Inizia la sua carriera artistica nei primi anni novanta, prendendo parte a diversi film e serie televisive.

Nel primo caso, ricordiamo le sue partecipazioni a Il matrimonio di Betsy di Alan Alda, Artic Blue di Peter Masterson, La vita a modo mio di Robert Benton, Congo di Grank Marshall, A proposito di uomini di Zoe Clarke Williams.

E ancora, ottiene una parte in We Were Soldiers – Fino all’ultimo uomo di Randall Wallace e Debito di Sangue di Clint Eastwood. Nel secondo caso, in tv, lo troviamo in Kate e Aliie, Oltre i limiti e soprattutto in Everwood, serie in cui diventa un personaggio ricorrente.

Nip/Tuck

La carriera di Dylan prende una decisa piega verso l’alto quando viene scelto nel 2003 per interpretare il ruolo del protagonista in Nip/Tuck, serie televisiva che riscuote un enorme successo, andando in onda dal 2003 al 2010.

Gli anni 2000 sono stati gli anni della diffusione della chirurgia estetica, la serie, incentrata sulla vita e gli interventi di due chirurghi estetici, non poteva non aver successo, era decisamente “all’epoca” l’argomento del momento.

Una serie “forte”, giudicata dai critici anche scabrosa, ma decisamente meritevole d’attenzione per come trattava “il tema” in modo diretto, senza fronzoli, e con una buona dose d’ironia, alternando comunque più generi. Numerosi sono stati i riconoscimenti e i premi.

Gli ultimi anni

Durante e dopo il grande successo di Nip/Tuck, Walsh ha recitato in alcune pellicole, come La casa sul lago del tempo, di Alejandro Agresti, Il segreto di David di Nelson McCormick, Un anno da ricordare di Randall Wallace e più recentemente Scambio Mortale di Svetlana Cvetko.

Più soddisfazione le ha avute di certo dalla tv, dove ha recitato in diverse serie abbastanza note come guest star come Law & Order, Revenge, Castle, e in questi ultimi anni è tornato da protagonista in Life Sentence e in Superman & Lois.