Che fine ha fatto Edoardo Costa? Scopriamo cosa fa oggi l’attore

Apprezza tutto quello che hai, proprio qui e adesso. Non pensare in termini di ciò che manca nella tua vita. Non sei definito da Cosa puoi ottenere e come ottenerlo, ma da come come puoi essere internamente in pace, e chiediti: come posso aiutare anche altre persone a farlo? Come posso servire? Hai solo amore, e quando inizi a darlo via, scopri che, ironia delle ironie, tutto ciò che hai sempre desiderato è già lì dentro di te e nella tua vita. Questo perché sai che non otterrai tutto ma che sei sei tutto.NEVER GIVE UP!