Che fine ha fatto Elena Di Cioccio? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice/conduttrice

Elena Di Cioccio è diventata famosa negli anni 2000, prima come VJ poi come inviata delle Iene e infine come conduttrice, riscuotendo un notevole successo, per lei inoltre anche cinema e teatro. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi Elena.

Elena Di Cioccio

Elena Maria Ida Di Cioccio nasce a Milano, il 16 settembre del 1974. Elena è figlia di Franz Di Cioccio, batterista e cantante della P.F.M. (Premiata Forneria Marconi), una delle band italiane più famose al mondo.

Inevitabile quasi per lei diventare ben presto grande appassionata di musica. Negli anni novanta, canta in una band e organizza concerti e nel frattempo studia canto e recitazione.

Con l’inizio degli anni 2000 inizia a lavorare in varie radio. Nel 2004 debutta in tv come VJ nel programma I Love Rock ‘n’Roll, che ottiene un buon successo e viene rinnovato per 4 stagioni. Nel 2007 diventa una delle inviate di punta delle Iene, aumentando in maniera esponenziale la sua popolarità.

La popolarità

Sul finire degli anni 2000 Elena è decisamente sulla cresta dell’onda e le viene affidata la conduzione di diversi programmi tv in Rai: Stracult, Scalo 76, Scorie, poi nel 2010, diventa uno dei volti di spicco di La7, prima con Luca Telese in Tetris poi in una programma tutto suo: La Malaeducaxxxtion.

A questo, all’apice del successo televisivo, Elena decide di dedicarsi ad un’altra sua grande passione, la recitazione. Nel 2010 recita in Nauta di Guido Pappadà, mentre l’anno dopo è in Omero bello di nonna di Marco Chiarini e ne L’industriale di Giuliano Montaldo.

Nel 2012, la Di Cioccio esordisce anche a teatro nello spettacolo Addio al nubilato per la regia di Francesco Apolloni, mentre un anno dopo è ancora al cinema in L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni Elena è tornata in tv, prima nella serie Squadra Mobile e poi come concorrente in Tale Quale Show, nel 2015. Due anni dopo ha preso parte a Celebrity MasterChef Italia.

Nel 2018 è protagonista dello spettacolo teatrale Un piccolo gioco senza conseguenze di Augusto Fornari. Nel 2019 è tornata a condurre un programma tv su Sky Uno, intitolato CinePop.