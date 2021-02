Che fine ha fatto Eleonora Benfatto? Scopriamo cosa fa oggi l’ex Miss Italia

Eleonora Benfatto ha vinto il concorso di Miss Italia nel 1989 e da allora la bellissima Eleonora ne ha decisamente fatta di strada e non solo nel mondo dello spettacolo. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Eleonora Benfatto

Eleonora Benfatto nasce a Camposampiero, il 20 maggio del 1973. Da piccola intraprende per sette anni, gli studi di danza classica. Nel 1989 diventa Miss Italia ad appena sedici anni.

Continua gli studi, diplomandosi al Liceo Scientifico e nel mentre lavora come modella per prestigiose case di moda e sfilando nelle passerelle più importanti.

Nel 1992 inizia anche a lavorare in televisione, partecipando in qualità di valletta al successo de Il gioco dei 9, storico programma condotto all’epoca da Gerry Scotti. Due anni dopo, affianca i Trettré ne Il gioco delle coppie beach.

Vivere meglio

Sul finire degli anni novanta, Eleonora passa alla conduzione di diversi programmi televisivi, tra i quali, sulla Rai: Sanremo Classico, I più bei gol della nostra vita, Il Lotto alle otto, Miss Italia nel mondo (programma che conduce per tre stagioni in compagnia di Carlo Conti).

Nel 2001 la Benfatto fa il suo esordio al cinema in South Kensington, per la regia di Carlo Vanzina. Ma è la tv a regalarle maggiori soddisfazioni. Nei primi anni 2000 Eleonora passa sulle reti Mediaset, dove conduce svariati programmi.

Alcuni dedicati ai viaggi come Donnavventura e Il Viaggiatore, programmi dedicati alla cucina come Fornelli d’Italia e Sapore di vino, e alla salute, come Vivere meglio, condotto con Fabrizio Trecca. Programma del cuore questo per la presentatrice che nel 2007 sposa proprio il figlio di Trecca. Successivamente su Telenova conduce anche un programma comico, Lista d’attesa.

Gli ultimi anni

Nel 2011 Eleonora diventa la direttrice di Italian Health Policy Brief, dove si occupa di comunicazione politico – sanitaria e successivamente di comunicazione istituzionale e parlamentare.

Nel 2014 diventa coordinatrice provinciale per Forza Italia. Successivamente lavora con Laura Bianconi per il gruppo Area Popolare e dal 2018 è capo segretaria del senatore Adriano Galliani e delle senatrici Roberta Toffanin e Maria Alessandra Gallone, tutti e tre del gruppo parlamentare Forza Italia – Berlusconi Presidente.