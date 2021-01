Silvio Berlusconi, avete mai visto la Villa Zeffirelli, la nuova e lussuosa casa del cavaliere? Il prezzo è da capogiro

Silvio Berlusconi è uno degli uomini più ricchi e più potenti del nostro paese. Leader del partito Forza Italia, in quest’ultimo periodo l’ex Premier purtroppo ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute. Verso la fine del 2020, Berlusconi è risultato positivo al Covid e per questo motivo ricoverato in ospedale. Dopo diverse settimane di degenza, poi è stato dimesso. Poi nelle scorse settimane, è tornato in ospedale per altri disturbi. Adesso sembra che sia in fase di ripresa e si stia godendo la convalescenza all’interno della sua villa. Ma quale? Si, perchè Silvio Berlusconi è proprietario di tante case o meglio ville, sparse sul territorio italiano e non solo. Si dice che lo scorso 31 dicembre, l’ex Premier abbia dato l’addio a Palazzo Grazioli, il palazzo romano che lo ha ospitato dal 1996. Ma dove è andato a vivere?

Con ogni probabilità, la sua nuova dimora è Villa Zeffirelli, situata proprio sull’Appia Antica, dove il grande regista ha vissuto gli ultimi anni della sua vita. A proposito avete mai visto la nuova casa di Silvio Berlusconi?

Le foto di villa Zeffirelli di Silvio Berlusconi

Silvio ha acquistato questa splendida villa per ben 3 milioni e 375 mila euro. In questi mesi, in attesa del suo trasferimento sono stati effettuati diversi lavori di ristrutturazione.

Quando era ancora di proprietà di Zeffirelli, sulle pareti vi erano tante fotografie, tanti premi e riconoscimenti da lui ottenuti. Il salone era la stanza che più colpiva, per via dei colori grigi e celesti. L’ambiente era tuttavia molto illuminato, anche per via della luce proveniente dall’esterno.

Presente all’interno della casa un grande pianoforte, tante cornici d’argento e tante foto. L’ultima apparizione di Franco Zeffirelli in questa villa risale al mese di novembre 2018, quando il regista ha presentato proprio all’interno il suo Rigoletto verdiano.

