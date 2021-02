Che fine ha fatto Elisabetta Cavallotti? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Elisabetta Cavallotti è diventata popolare sul finire degli anni novanta grazie a una serie di ottime interpretazioni in diversi film importanti, alcuni anche di successo. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso l’attrice.

Elisabetta Cavallotti

Elisabetta Cavallotti nasce a Bologna il primo luglio del 1967. Muove i primi passi sul finire degli anni 80 con un piccolo ruolo nel film Elena di Andrej Zvjagincev, a cui fa seguito nel 1991 la partecipazione a Antelope Cobbler di Antonio Faiduto.

Ha ruoli più consistenti nei primi anni 90, in Il tuffo di Massimo Martella e Anime fiammeggianti di Davide Ferrario, in L’ombra della sera di Cinzia TH Torrini e nella soap opera In nome della famiglia del 1995. Partecipa nello stesso anno anche a I Laureati, il primo film di Leonardo Pieraccioni.

Guardami

Il sodalizio artistico con il regista Davide Ferrario, dopo Anime fiammeggianti del 1994, continua per la Cavallotti in Tutti giù per terra del 1997 e soprattutto in Guardami, dove interpreta il ruolo di Nina, la protagonista.

La pellicola fa molto parlare di se e ha ottimi riscontri, più dalla critica che dal pubblico a dirla tutta, ma questo fa si che la Elisabetta diventi molto popolare e richiesta per progetti molto interessanti.

Negli anni successivi infatti recita in molti film di spessore come Hotel di Mike Figgis, Da zero a dieci di Luciano Ligabue, Cattive inclinazioni di Pierfrancesco Campanella, Dentro la città di Andrea Costantini, Taxi Lovers di Luigi Stefano Maria Di Fiore, Il punto rosso di Marco Carlucci e in Anima Nera di Raffaele Verzillo.

Gli ultimi anni

Nel 2008 Elisabetta è nel cast della serie tv di grandissimo successo Capri nel ruolo di Suor Marta. Un anno dopo è al cinema in Guardando le stelle di Stefano Calvagna.

Nel 2011 partecipa alla storica soap opera italiana Un posto al sole, ma in questo ultimo decennio di lei si perdono letteralmente le tracce. Nel 2019 torna al cinema con La guerra a Cuba di Renato Giugliano, mentre lo scorso anno si è anche rivista in tv in un episodio della serie Nero a Metà.