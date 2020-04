Che fine ha fatto Lorena Forteza, la protagonista de “Il Ciclone” di Leonardo Pieraccioni? Ve la ricordate Lorena Fortezza? Ne “Il Ciclone” fece perder la testa a Pieraccioni e a tutt'Italia poi sparì. Non immaginerete mai cosa le è successo

Lorena Forteza, all’anagrafe Perez Nancy Lorena Forteza, diventa famosa nel 1996 quando tutt’Italia l’ammira danzare sul tavolo della cascina di Leonardo Pieraccioni.

L’arrivo della compagnia di flamenco oltre a portare sano scompiglio, a far tornare il segnale TV e quello telefonico e a far diventare “Il Ciclone” uno dei più grandi successi del cinema italiano, porta alle luci della ribalta la protagonista Caterina, interpretata da una 19enne Lorena Forteza al debutto (vero e proprio) davanti alla cinepresa.

Notata da Pieraccioni in questo spot della Superga, viene scelta dal regista toscano per interpretare la bella ballerina per il suo misto di dolcezza e sensualità.

Da lì il successo è immediato. Arrivano show televisivi, interviste, premi importanti (come i David di Donatello), le serate di gala, le copertine delle riviste (anche una di Playmen): un turbinio di eventi che stordisce la giovane attrice e che oltre a portarla sotto le luci dei riflettori, la fa cadere in un buio da cui è sempre difficile uscire.

L’INIZIO DELLA FINE

Quell’equilibrata giovane donna colombiana, sposata con l’ex-campione di offshore Damiano Spelta e mamma del loro piccolo Ruben, piano piano inizia a cadere nel baratro della depressione. Difficile sempre capire l’inizio preciso, la motivazione precisa, spesso è un insieme di cose, un malessere trascinato che poi esplode all’improvviso. E tu non sai più che fare.

Il buio avvolge la povera Lorena Forteza sempre più, passano altri due film che la vedono protagonista (“Facciamo fiesta” con Gianmarco Tognazzi e Alessandro Gassman, e “Colpo di stato”), ma lei sempre più avvolta da questo male silenzioso inizia a perdere tutto, dalla relazione col marito all’affidamento del figlio.

LA LENTA RINASCITA

È una donna forte Lorena Forteza. Lontana dall’Italia, ormai da tempo tornata a vivere in Spagna, inizia a combattere la malattia. Prima tenta di risolvere il suo problema di peso (qualche chilo accumulato nel periodo più buio), che l’aveva portata a essere modella per una linea di vestiti curvy, rivolgendosi al criticatissimo programma Mediaset “Bisturi – Nessuno è perfetto”, condotto dalla coppia Irene Pivette – Platinette.

Nel facilmente immaginabile tentativo di risolvere un problema e l’altro (quello dell’assenza dal mondo dello spettacolo), si affida ai medici del programma che le impostano dieta e attività fisica.

Ovviamente la dieta non porta a risultati extra-televisivi , ma per lo meno nel 2005 Lorena diventa la protagonista della fiction “Il mondo è meraviglioso”al fianco di Enrico Montesano.

Oggi Lorena Forteza (felicemente single e contenta di essere lontana dal mondo effimero dello spettacolo) ha riacquistato la forma fisica che più la fa star bene con se stessa e, cosa più importante, ha riallacciato i rapporti col figlio Ruben (modello e skater di buona fama non solo italiana) ormai 25enne