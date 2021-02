Che fine ha fatto Elisha Cuthbert, Kim di 24? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Elisha Cuthbert è diventata famosa negli anni 2000 grazie al ruolo di Kim Bauer in 24, serie di grande successo, andata in onda dal 2001 al 2010, a cui hanno fatto seguito una serie di film di successo che l’hanno imposta all’attenzione generale. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso l’attrice.

Elisha Cuthbert

Elisha Cuthbert nasce a Calgary, il 30 novembre del 1982. Inizia la sua carriera sul finire degli anni novanta prendendo parte a diversi film e serie tv. Dal 1996 al 2000, in particolare, fa parte del cast di Hai paura del buio, serie di discreto successo e in cui ha un ruolo di un certo spessore.

Al cinema la troviamo invece in piccole parti, come in Nico L’unicorno di Graeme Campbell, Dancing on the moon di Kit Hood, Who gets the house di Timothy J. Nelson, Due passi nel tempo di Jim Kaufman, Believe di Robert Tinnell.

Il successo

La carriera di Elisha fa un deciso passo in avanti quando viene scelta per interpretare il ruolo di Kim Bauer, in 24, serie televisiva di enorme successo e pluripremiata, che andrà in onda dal 2001 al 2010.

In questi anni Elisha è protagonista anche al cinema in Old School di Todd Philips, Love Actually – L’amore davvero di Richard Curtis e soprattutto di La ragazza della porta accanto di Luke Greenfield, film che la consacra all’attenzione del grande pubblico.

Seguono poi altri film che ottengono buoni riscontri al botteghino e rendono l’attrice ancor più popolare: La maschera di cera di Jaume Collet Serra, The Quiet – Segreti svelati di Jamie Babbit, Captivity di Roland Joffè e Un uomo qualunque di Frank Cappello.

Gli ultimi anni

Dopo il grande successo di 24, Elisha ha girato pochissimi film, e di scarso successo, tra cui Just Before I Go, di Courteny Cox e Goon: Last of the Enforces di Jay Baruchel.

Meglio è andata la sua carriera televisiva. Elisha è stata infatti protagonista di diverse serie tv, tra cui: Guns, The Forgotten, Happy Endings, One Big Happy e The Ranch, con la quale è tornata in auge.