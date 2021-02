Che fine ha fatto Elizabeth Hurley? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Elizabeth Hurley è diventata famosa negli anni novanta, prima come fidanzata di Hugh Grant e poi come attrice

Elizabeth Hurley è diventata famosa negli anni novanta, prima come fidanzata di Hugh Grant e poi come attrice, grazie al successo di alcune pellicole da lei interpretate. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Elizabeth Hurley

Elizabeth Jane Hurley nasce a Basingstoke, il 10 giugno del 1965. I suoi esordi artistici risalgono alla fine degli anni ottanta, dove la Hurley prende parte a diverse serie televisive, tra le quali Christabel e Act of Will.

Mentre al cinema ottiene piccole parti in Aria di Bruce Beresford, Remando nel vento di Gonzalo Suarez e Il lungo inverno di Jaime Camino. Un primo ruolo più corposo lo ottiene nel 1992 in Passenger 57 – Terrore ad alta quota di Kevin Hooks.

Seguono altre pellicole nel corso degli anni novanta, come Beyond Bediam di Vadim Jean, Alla fine del tunnel di Henry Cole e Terra senza pietà, di Darrell Roodt.

Il successo

La svolta nella carriera di Elizabeth avviene nel 1997, grazie al successo del film Austin Powers – Il Controspione, di Jay Roach, parodia della saga di James Bond, dove recita il ruolo di co-protagonista e nel secondo capitolo, Austin Powers – La spia che ci provava, di due anni dopo.

Tra gli altri film di grande successo in cui la Hurley è protagonista in quegli anni: Ed Tv di Ron Howard, Il mistero dell’acqua di Kathryn Bigelow e Indiavolato di Harold Ramis.

Nei primi anni 2000, Elizabeth prende poi parte ad altre interessanti pellicole, come Bad Boy di Victoria Hochberg, Tutta colpa di Sara di Reginald Hudlin e Dead Even – Sangue Caldo di Dunkan Roy. Di fatto però a metà degli anni 2000, l’attrice si prende una pausa per dedicarsi al figlio avuto dall’ex fidanzato Hugh Grant.

Gli ultimi anni

All’inizio degli anni dieci, la Hurley è tornata alla recitazione, prendendo parte in particolare a due serie televisive di successo, come Gossip Girl, nel 2012 e The Royals, dal 2015 al 2018.

Attualmente l’attrice si occupa principalmente della Elizabeth Hurley Beach, azienda che come lo stesso nome suggerisce si occupa di abbigliamento per l’estate ma anche di prodotti biologici.