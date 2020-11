Che fine ha fatto Enrico Mutti? Scopriamo cosa fa oggi l’attore

Enrico Mutti è diventato popolare grazie alle sue interpretazioni in numerose fiction di successo tra la fine degli anni novanta e per tutti gli anni 2000.

Una recitazione, la sua, sempre garbata ed elegante. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Enrico Mutti, gli inizi

Enrico Mutti nasce a Loano, 18 novembre 1962. I suoi esordi risalgono al 1987 dove è una sorta di valletto nel programma di Gianfranco Funari “Mezzogiorno è”, dove rimane per tre stagioni.

Funari lo rivorrà al suo fianco anche in seguito, nel 1996 in All’edicola di Funari, ma facciamo un passo indietro. Nel 1989 Enrico, partecipa al concorso Il più bello d’Italia e vince la fascia come Il più bello per il cinema.

Nel 1992 entra nel cast della popolare soap Santa Barbara, mentre nel 1994 fa parte della squadra di Forum e due anni più tardi è nel varietà Telesveglia.

La popolarità

Nel 1998 Enrico diventa popolare grazie alla serie tv Lui e Lei, interpretata in coppia con Vittoria Belvedere. Fa anche il suo esordio cinematografico con Simpatici & antipatici, per la regia di Christian De Sica e Donne in bianco di Tonino Pulci.

Sono anni d’oro per Mutti, che torna al cinema con Encantado di Corrado Colombo ed è protagonista di diverse fiction di successo. Camici bianchi, Vento di Ponente, Giorni da leone, Tempesta d’amore, Centovetrine, Che Dio ci aiuti, sono solo alcune delle serie a cui Enrico prende parte nel corso di tutti gli anni duemila.

Recita anche a teatro, in La Congiura del Fiesco e in Tutto è bene quel che finisce bene, entrambi gli spettacoli per la regia di Daniela Ardini.

Gli ultimi anni

Dopo esser diventato padre, a cinquanta anni nel 2012, Martin, il nome del figlio avuto dalla compagna Manuela, la carriera artistica di Enrico ha decisamente rallentato.

L’ultima sua interpretazione sul piccolo schermo è datata 2016, nella serie tv di Francesco Pavolini, Tutti insieme all’improvviso.