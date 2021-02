Che fine ha fatto Cobie Smulders, Robin di How I Met Your Mother?

Cobie Smulders deve la sua fama al ruolo di Robin in How I Met Your Mother, una delle serie che hanno avuto più successo negli ultimi anni

Cobie Smulders deve la sua fama al ruolo di Robin Scherbatsky in How I Met Your Mother, una delle serie tv che hanno avuto più successo negli ultimi anni. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attrice.

Cobie Smulders, gli inizi

Jacoba Francisca Maria Smulders in arte Cobin Smulders, nasce a Vancouver, il 3 aprile del 1982. Inizia la sua carriera come modella nei primi anni 2000, diventando sin da subito nota nel settore.

Dopo qualche “particine” in alcune serie tv, ottiene il suo primo ruolo di un certo peso nella serie Veritas: The Quest, nel 2003. L’anno successivo è nel film A testa alta di Kevin Bray e nel 2005 prende parte a qualche episodio di Smalville, Andromeda e The L Word, tre serie tv di discreto successo.

Robin Scherbatsky

La svolta per Cobie avviene nel 2005, interpretando il personaggio di Robin Scherbatsky in How I Met Your Mother, E alla fine arriva mamma, in italiano, una delle serie comiche di più successo negli ultimi anni.

Robin è una canadese doc trapiantata a New York, giornalista, presentatrice televisiva, che rivendica e tiene a difendere la sua indipendenza, perfetto contraltare del protagonista Ted, interpretato da Josh Radnor, che per amore sarebbe disposto a qualunque cosa.

I due finiscono per innamorarsi sin da subito, ma per evidenti differenze caratteriali, e per esigenze naturalmente di copione, la loro storia d’amore troverà il suo lieto fine solo alla fine della serie, in modo alquanto rocambolesco.

Gli ultimi anni

Dopo il grande successo di How I Met Your Mother, Cobie ha preso parte a diverse pellicole, tra le quali: The Avengers di Joss Whedon, Captain America – The Winter Soldier di Anthony e Joe Russo, Jack Reatcher – Punto di non ritorno di Edward Zwick, Songbird di Jamie Adams, Spider Man – Far from Home di Jon Watts.

In tv invece ha fatto parte di alcune interessanti serie tv: Agents of Shields, Una serie di sfortunati eventi, Compagni di Università, Stuptown e Arrested Development. Queste serie, non hanno avuto il successo di How I Met Your Mother, ma hanno comunque consentito all’attrice di restare sulla cresta dell’onda.