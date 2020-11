Che fine ha fatto Federico Angelucci? Scopriamo cosa fa oggi il cantante

Federico Angelucci, dalla vittoria ad Amici, a quella a Tale e Quale show, dopo ben dieci anni di assenza dalle scene. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Federico Angelucci, Amici

Federico Angelucci nasce a Foligno, il 19 Marzo del 1984. Inizia la sua carriera partecipando a diversi concorsi canori, poi nel 2006 entra nella scuola di Amici, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi.

Federico ottiene la vittoria finale sbaragliando la concorrenza, grazie anche al brano inedito Amore e mistero. Non esce però nessun album a suo nome, ma una compilation del programma, intitolata: Amici. Federico e I Ragazzi Della Settima Edizione.

Musical

Dopo la vittoria ad Amici, la carriera di Federico svolta verso il Musical. Parteciperà infatti successivamente come protagonista a due musical di successo: Io ballo e A un passo dal sogno.

A questo punto però Angelucci decide di fare un deciso passo indietro e sparisce dalle scene per dieci anni. Sono anni che Federico usa per studiare e migliorarsi ulteriormente.

In questi anni si sente parlare di lui per la relazione con Ercole Cellino, finita decisamente male, al punto che Federico arriva a denunciare per diffamazione e minacce l’ex compagno.

Tale e Quale Show

Dopo ben dieci Federico torna in tv nel 2017 per partecipare a Tale e Quale Show, il popolare programma condotto da Carlo Conti. Pur vincendo tre puntate, Federico alla fine deve accontentarsi del secondo posto, dietro Marco Carta, altro vincitore di Amici come lui, che nel corso del programma si dimostra più regolare.

L’anno dopo però non ce ne è per nessuno e Angelucci ottiene la vittoria, grazie soprattutto all’imitazione di Andrea Bocelli e la perfetta esecuzione de Il mare calmo della sera, nella puntata finale.

Nel 2018 Federico ha partecipato inoltre alle selezioni di Sanremo Giovani con il brano L’uomo che verrà, non riuscendo tuttavia ad accedere al Festival di Sanremo.