Che fine ha fatto Federico Russo, il piccolo Mimmo de I Cesaroni? Era il piccolo Mimmo nella serie serie tanto amata degli anni '2000, oggi Federico Russo è cresciuto e ha proseguito la carriera da attore, con ottimi risultati

Era il figlio minore di Giulio (Claudio Amendola) nella serie TV degli anni 2000 I Cesaroni, ma che fine ha fatto Mimmo? Federico Russo, questo il suo vero nome, è ancora un attore di successo e ha preso parte anche a delle fiction RAI.

Età, carriera e curiosità

Federico Russo è nato a Roma il 19 ottobre del 1997, è il più grande di sei fratelli e nella sua carriera vanta un diploma al liceo psicopedagogico. Si appassiona al mondo del cinema sin da piccolo tanto che, la sua prima apparizione in televisione, avviene nel 2004 su Rai 2 nella settima stagione della fiction “Incantesimo”.

L’anno seguente ha preso parte nella miniserie di Raiuno “De Gasperi l’uomo della Speranza”, nello stesso anno ha partecipato al famosissimo programma di ballo di Milly Calrucci, Ballando con le Stelle: fu anche il vincitore del programma.

Il suo vero e proprio esordio in TV però avviene proprio nel 2006 nella serie TV “I Cesaroni“, Mimmo era il fratello minore di Marco (Matteo Branciamore) e Rudy: recitò per tutte e sei le stagioni.

Il ruolo di Mimmo fu un vero e prorprio trampolino per il successo, negli anni seguenti prese parte ancora a fiction del calibro di Provaci ancora Prof., Scomparsa e Don Matteo. Il suo viso angelico e perfetto gli consentì di lavorare anche per Disney Channel nel 2015, ed interpretà anche Sam nella sitcom italinana Alex & Co.

Vita privata e l’amore per Chiara

Federico Rossi conosce Chiara Primavesi sul set del film Come diventare grandi nonostante i genitori e se ne innamora. La ragazza è di origini svizzere ed è un anno più giovane di lui, non è chiaro se i due stiano ancora insieme: sui social non ci sono foto della coppia.

Dai ruoli più recenti ad oggi

Ha preso parte anche a film e serie tv più recenti: ricordiamo il suo ruolo nella fiction “L’isola di Pietro“, in onda su Canale 5, nel 2016 ha partecipato al film L’aquilone di Claudio, diretto da Antonio Centomani e La mia seconda volta, diretto invece da Alberto Gelpi

Il 10 giugno invece debutterà nella nuova serie tv italiana originale Netflix, “Curon”, il nome della serie prende origine da Curon Venosta, comune della provincia autonoma di Bolzano, proprio lì la serie tv racconterà di un supernatural drama.