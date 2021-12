Che fine ha fatto Gabriele Greco di Vivere e Centovetrine? Ecco cosa fa oggi: da un po' di tempo si sente parlare poco di lui, non è vero?

Se anche tu ti stai chiedendo che fine ha fatto Gabriele Greco, attore diventato famoso per le soap opera tutte italiane Vivere e CentoVetrine, ti sarai accorta che da un po’ di tempo non si vede in tv. Si sarà ritirato? Avrà scelto un altro mestiere? O magari ha deciso di dedicarsi di più alla sua famiglia? Scopriamo dov’è e cosa fa oggi l’attore italiano.

Da qualche tempo Gabriele Greco non si vede in tv. Se ne sono accorti i suoi fan che lo seguivano nelle soap opera italiane Vivere e Centovetrine, seguitissime sui canali Mediaset. Per anni infatti lui è stato protagonista di queste serie tv amatissime dal pubblico italiano.

Dopo aver vestito i panni di Luca Canale, figlio di una famiglia molto ricca, ha anche partecipato ad altre serie televisive di grande successo come “Squadra Antimafia”, “Capri “e “Provaci Ancora Prof”. Ma sicuramente la popolarità è arrivata da quelle due soap opera

Dopo la televisione, Gabriele Greco ha lavorato molto al cinema, così come al teatro. E’ pure approdato sul red carpet del Festival del Cinema di Cannes con un film dedicato al problema della xylella, un problema serie per le coltivazioni di ulivi in Puglia.

E lo abbiamo visto al cinema nei panni di uno dei presidenti italiani più amati: ha vestito infatti i panni di un giovane Sandro Pertini, un film davvero impegnativo diretto da Giambattista Assanti e prodotto da Paolo Rossi per la Genoma films:

Interpretare Sandro Pertini è stata una grande responsabilità… Ne ho appreso eleganza d’animo, forza, determinazione, coraggio ma soprattutto… la profonda umanità di chi ha lottato per la nostra libertà!

Che fine ha fatto Gabriele Greco: oggi è anche un papà felice

Dal 2016 è felicemente sposato con Alessandra Mammolo, dopo un fidanzamento lungo 12 anni. Si sono spoati a Lecce con rito civile. E qualche hanno dopo il matrimonio, ecco la nascista di un figlio.

Gabriele Greco non vedeva l’ora di diventare papà ed era al settimo cielo quando finalmente nel novembre del 2019 è diventato padre di una bimba, Galatea.