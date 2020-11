Che fine ha fatto Giampiero Galeazzi? Scopriamo cosa fa adesso il giornalista

Giampiero Galeazzi è uno dei giornalisti conduttori più amati dal grande pubblico. Un vero e proprio mito vivente, che ha raccontato le gesta dello sport e ha saputo far sorridere gli italiani con la sua travolgente simpatia. Ripercorriamo le tappe salienti della sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Giampiero Galeazzi

Giampiero Galeazzi nasce a Roma, il 18 maggio del 1946. Laureato in economia e con un passato all’ufficio marketing della Fiat, Giampiero, nella sua prima vita pratica il canottaggio ad alti livelli, sul finire degli anni sessanta, portando a casa anche diverse medaglie.

Sul finire della carriera agonistica, agli inizi degli anni settanta viene assunto a Radio Rai, per commentare le gare di canottaggio. Subito dopo passa in tv, dove partecipa a diverse trasmissioni sportive: Dribbling, La Domenica Sportiva e naturalmente per seguire le varie edizioni dei giochi olimpici.

Il successo

Il successo per Giampiero Galeazzi in tv avviene nei primi anni novanta come conduttore di Novantesimo Minuto, storico programma sportivo della Rai. La sua verve e la sua simpatia fanno si che la Gialappa’s lo prenda spesso di mira.

In particolare quando fu inserito all’interno di Domenica in, la popolarità di Giampiero aumentò a dismisura, anche perché la sua presenza nel programma non si limitava ai servizi calcistici.

Fu infatti protagonista anche di numerose gag. Al punto che Pippo Baudo lo volle per l’edizione del Festival di Sanremo 1996.

Gli ultimi anni

Negli ultimi anni Giampiero ha fatto diverse cronache di eventi sportivi, e ha partecipato a diverse trasmissioni : Notti mondiali, 90esimo minuto Champions, oltre a tornare a Novantesimo minuto in veste di opinionista.

Nicola Savino ha fatto di lui un’imitazione vocale riuscitissima, che ha contribuito a far crescere ancor di più la sua fama.

Purtroppo, recentemente a causa delle sue condizioni di salute, Giampiero non è stato molto presente in tv come avrebbe voluto e come il pubblico italiano avrebbe desiderato.