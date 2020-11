Che fine ha fatto Giovanna Melandri? Scopriamo cosa fa oggi l’ex Ministro

Giovanna Melandri è una delle protagoniste della storia recente della politica del nostro paese. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso l’ex Ministro.

Giovanna Melandri, gli inizi

Giovanna Melandri nasce a New York, il 28 gennaio del 1962. Dopo una laurea in Politica Economica all’Università di Roma, inizia a lavorare nei primi anni ottanta in Montedison.

In azienda, la Melandri, coordina un gruppo di ricerca sulla politica industriale e l’innovazione tecnologica, fino al 1987.

Dal 1988 al 1994 diventa Responsabile dell’Ufficio Internazionale di Legambiente, coordinatrice del Comitato scientifico. Inoltre è componente della segreteria Nazionale dell’Ente.

Nel 1992 entra in politica col Partito Democratico della Sinistra. Dal 1994 al 2012 viene eletta ininterrottamente parlamentare alla camera dei deputati.

La politica

La Melandri, dal 94 al 96 è membro della Commissione Esteri, presiedendo il Comitato per i diritti umani e quelli legati all’infanzia.

Dal 96 al 98 fa parte della Commissione Cultura. Tante le proposte di legge presentate in questi anni, in materia di adozione, bioetica, fecondazione assistita e comunicazione.

Nel 1998 è Ministro per i beni e le attività culturali, mentre dal 2001 al 2006 fa parte della Commissione Affari Esteri e anche della Commissione di Vigilanza Rai.

Viene inoltre nominata come Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive.

Gli ultimi anni

Dal 2008 al 2013 è membro della Commissione VII della Camera dei deputati (Cultura, scienza e istruzione) e della Commissione di Vigilanza RAI.

Dal marzo 2012 è fondatrice e Presidente di Human Foundation. È inoltre Presidente dell’Associazione Social Impact Agenda per l’Italia.

Nel 2012 è Presidente della “Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle Arti del XXI secolo”.

Dal dicembre 2013 al settembre 2015, ha presieduto l‘Advisory Board italiano della Social Impact Investment taskforce del G8 a cui partecipano le principali istituzioni finanziarie, imprese sociali e investitori istituzionali italiani impegnati nel settore della finanza d’impatto.

Dal 2017 fa parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Palazzo Albizzini – Collezione Burri.