Che fine ha fatto Grant Show, Jake di Melrose Place?

Grant Show è diventato celebre negli anni novanta grazie al ruolo di Jake in Melrose Place, la serie spin-off di Beverly Hills 92010. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attore.

Grant Show, gli inizi

Grant Show nasce a Detroit, il 27 febbraio del 1962. Inizia la sua carriera nella seconda metà degli anni ottanta prendendo parte a diverse serie televisive. In particolare I Ryan, True Blue e Lucky Chances sono quelle dove ha ruoli di un certo peso.

Recita anche in una manciata di film per il piccolo schermo, come When We Were Young, per la regia di Daryl Duke e Follia in alto mare di Tony Whamby. Nel 1992, prende parte ad alcuni episodi di Beverly Hills 90210 e fa il suo esordio cinematografico in A Woman, Her Men and Her Futon di Michael Sibay.

Jake Hanson

La svolta della carriera di Grant, avviene sempre nel 1992, col lancio di Melrose Place, serie spin-off di Beverly Hills 90210 e il personaggio da lui interpretato, Jake Hanson.

Jake è il classico “bello e dannato”, operaio e appassionato di moto, che farà cadere diversi cuori durante le stagioni dello show. Ruolo che si addice alla perfezione all’attore, che diventa nel giro di poco tempo uno dei personaggi più amati della serie.

Ma Jake non è solo muscoli e fascino maledetto e nel corso delle puntate il suo vissuto e il suo carattere vengono adeguatamente sviluppati e il personaggio acquisirà anche una certa maturità.

Gli ultimi anni

Dopo il successo di Melrose Place, la carriera di Grant, nonostante qualche sporadico film come La ragazza della porta accanto di Gregory Wilson del 2007 e The Possession di Ole Bornedal nel 2012, è proseguita per lo più in tv, dove l’attore ha fatto parte di diverse fiction di successo.

Tra le serie tv più note in cui Grant ha recitato con un ruolo di primo piano, ricordiamo: Point Pleasant, Swingtown, Private Practice, Incinta per caso, Satisfaction, The Family e Dynasty. Ma l’attore in questi anni è apparso in singoli episodi anche di serie come Sex Feet Under, Grey’s Anatomy e CSI – Scena del crimine.