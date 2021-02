Che fine ha fatto Heather Graham? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Heather Graham è diventata famosa sul finire degli anni novanta grazie a una serie di film di successo. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attrice.

Heather Graham

Heather Joan Graham nasce a Milwaukee, il 29 gennaio del 1970. Inizia la sua carriera d’attrice sul finire degli anni ottanta. I primi ruoli di un certo spessore li ottiene nei film Licenza di guida di Greg Beeman e in Drugstore Cowboy di Gus Van Sant.

Nel 93 sempre per Gus Van Sant, prende parte a Cowgirl Il nuovo sesso. Nello stesso anno, partecipa a Sei gradi di separazione di Fred Schepisi. Tre anni più tardi la troviamo in Swingers di Doug Liman. Sono tutte buone pellicole in cui la Graham si fa conoscere e apprezzare.

Il successo

Nel 1997, il nome della Graham diventa decisamente popolare grazie al discusso film Boogie Nights – L’altra Hollywood di Paul Thomas Anderson e al seguente Lost in Space – Perduti nello spazio di Stephen Hopkins. Con Austin Powers – La spia che ci provava, del 99, Heather è una star a tutti gli effetti.

Con l’inizio degli anni 2000, l’attrice fa il pieno di consensi grazie a pellicole come I marciapiedi di New York di Edward Burns, La vera storia di Jack lo Squartatore di Albert ed Allen Hughes e del controverso Killing me Softly di Chen Kaige.

In queste pellicole, c’è tutto il talento e la capacità di Heather di passare con assoluta nonchalance da un registro interpretativo all’altro, riuscendo sempre perfettamente a calarsi nella parte assegnata, risultando, cosa questa fondamentale, assolutamente credibile.

Gli ultimi anni

La Graham nel corso della sua carriera e in particolare in questi ultimi anni, ha scelto spesso copioni di un certo peso e non ha mai lesinato il suo impegno nel calarsi in ruoli “difficili” come in Broken di Alan White, Adrift in Mahnattan di Alfredo De Villa e in About Cherry di Stephen Elliot. Una scelta questa che la accomuna alla collega Neve Campbell.

Non si è fatta mancare ruoli più leggeri, come nella mitica saga di Una notte da Leoni, di Todd Phillips, Sesso bugie e difetti di fabbrica di Brian Herlinger, Tradire è un’arte – Boogie Woogie di Duncan World o Comportamenti molto cattivi di Tim Garrick.