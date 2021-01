Che fine ha fatto Heather Locklear, Amanda di Melrose Place?

Heather Locklear è diventata famosa negli anni grazie al successo del personaggio di Amanda nella serie cult Melrose Place. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attrice.

Heather Locklear, gli inizi

Heather Deen Locklear nasce a Westwood, il 25 settembre del 1961. Dopo aver recitato in singoli episodi piccole parti in Chips e La famiglia Bradford, due serie che hanno fatto la storia della tv, dal 1981 al 1989 è una della protagoniste di Dynasty, altra storica serie.

Dal 1982 al 1986, è inoltre protagonista in T.J. Hooker. La sua popolarità in questi anni cresce a dismisura. Il cinema la reclama e la Locklear non si sottrae.

Il ritorno del mostro della palude di Jim Wynoski del 1989, Colpo grosso di John Bradshaw del 91 e Fusi di testa 2 del 92 sono i film che gira tra un film per la tv e un altro: Fascino letale, La mia nemica, Omicidio al buio, sono solo alcuni dei titoli.

Amanda

Nel 1992 la neonata serie Melrose Place, spin-off di Beverly Hills 90210. stenta a decollare, gli ascolti sono bassi, al punto che Aaron Spelling, il creatore, chiama Heather, con cui aveva già lavorato ai tempi di Dynasty, per risollevare le sorti della serie.

Le cuce addosso il personaggio di Amanda Woodward, cinica e spietata donna d’affari. All’inizio, visto anche i tanti impegni dell’attrice, il personaggio doveva venir usato in qualche episodio, non esser fisso, tanto è vero che nelle prime stagioni viene accreditata come guest star.

Inutile dire che Amanda risulta essere il personaggio più amato della serie e così il suo ruolo cresce sempre di più e diventa sempre più centrali per gli sviluppi della trama. Heather, manco a dirlo, rimane fino alla conclusione dello show fino al 1999.

Gli ultimi anni

Dopo il grande successo, Heather torna con Spin City, altra serie di buon successo, dal 99 al 2002. Mentre al cinema la troviamo in Le ragazze dei quartieri alti di Boaz Yakin e Looney Tunes Back in Action di Joe Danta, entrambi del 2003 e in The Perfect Man di Mark Rosman.

In questi ultimi anni Heather ha recitato sporadicamente, niente di particolarmente memorabile, ma ha fatto decisamente parlare di se per le sue intemperanze contro le forze dell’ordine, l’abuso di alcool e droghe e ricoveri psichiatrici.