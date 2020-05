Che fine ha fatto Henry Thomas, il piccolo Elliott di E.T. l’extra-terrestre? Ve lo ricordate Elliott, il bambino amico di E.T., l’extraterrestre che voleva telefonare a casa? Cosa ha fatto in questi 40 anni Henry Thomas, l’attore che lo ha interpretato? Scopritelo con noi

La storia dell’amicizia tra il bambino Elliott e il piccolo, e un po’ rugoso, extraterrestre E.T. ha commosso molti di noi e lo fa ancor’oggi dopo 40 anni. Henry Thomas, il giovane attore che ha interpretato Elliott, ha quasi 50 anni adesso, e anche se può sembrar essere sparito dalle scene non è esattamente così. Scoprite con noi che fine ha fatto una volta salutato il suo amico E.T.

Un’audizione da Oscar

Nato a San Antonio (Texas) il 9 settembre 1971, Henry Jackson Thomas Jr. dimostra già a 8 anni il suo talento nel film Lontano dal passato, diretto da Jack Fisk, ma è 2 anni dopo che sorprende tutti con un’incredibile audizione per il nuovo film di Stephen Spielberg, E.T. l’extra-terrestre.

Ancora alla disperata ricerca del protagonista, Spielberg riceve la telefonata di Jack Fisk che gli suggerisce proprio il nome di Henry Thomas per la parte.

Datogli in mano, per la prima volta, il copione, viene chiesto al piccolo Henry d’improvvisare una scena e il bambino meraviglia tutti con una commovente interpretazione da Oscar che si conclude col “Ok kid, you got the job” (Ok ragazzo, il lavoro è tuo) di un soddisfatto e incredulo Stephen Spielberg.

Dopo Elliott, dopo E.T.

Conquistato il mondo intero con il suo Elliott, le porte di Hollywood sembrano aprirsi per il giovane attore che però fatica ad abituarsi all’improvvisa fama e torna a dedicarsi agli studi (seppur continuando a recitare), diplomandosi prima e laurendosi poi in Storia della Filosofia al Blinn College. Appassionato anche di musica, ancora teenager, forma la band The Blue Heelers, con cui autoproduce l’album Twister, che raggiunge una certa fama locale.

Ma è recitare la sua vera vocazione e, visto l’enorme talento, la sua filmografia, tra cinema e TV, è vastissima (Niagara, Niagara, Il gioco di Gerald, CSI, Law & Order, etc.), ma tra tutti i suoi ruoli spiccano: Samuel (fratello di Brad Pitt) in Vento di Passioni, Johnny Scirocco in Gangs of New York, e i più recenti Jack Torrance in Doctor Sleep e il giovane Hugh Crain nella serie The Hauting of Hill House (in onda su Netflix).

La vita (molto) privata e il ritorno di un vecchio amico

Henry Thomas oggi, dopo due matrimoni andati male (con le attrici Kelley Hill, 2000-2002, e Marie Zielcke, 2004-2007, da cui ha avuto la figlia Hazel), vive con la moglie Annalee Fery e i loro due figli, Henry Jr. ed Evelyn, nella tranquillità e riservatezza del suo ranch in Oregon, e nel dicembre del 2019 ha ricevuto la visita del suo vecchio amico E.T. l’extraterrestre per uno spot di Xfinity.