Che fine ha fatto Holly Marie Combs, Piper di Streghe?

Holly Marie Combs è diventata famosa in tutto il mondo grazie al successo della serie Streghe, dove interpreta una delle sorelle Halliwell, Piper. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso l’attrice.

Holly Marie Combs, gli inizi

Holly Marie Combs nasce a San Diego, in California, nel 1973. Giovanissima inizia la sua carriera cinematografica destreggiandosi in piccoli ruoli ma in film di valore, come Ancora insieme di Robert Greenwald e Nato il quattro luglio di Oliver Stone.

Nei primissimi anni novanta, gira diversi film, tra i quali, Uomini semplici di Hal Hartley e Dr.Giggles di Manny Coto. Dal 92 al 96 è invece una delle protagoniste de La famiglia Brock, serie televisiva di grande successo, che di fatto le regala la popolarità.

In questi anni Holly recita anche in A Reason to Believe, per la regia di Douglas Tirola e per i film per la tv 2035 Mutazione immortale di Michael Miller, Un angelo di cristallo di Sam Pillsbury e Fra le braccia dell’assassino di Bill L. Norton.

Il successo

Nel 1998 arriva il grande successo della serie fantasy Streghe, un vero e proprio cult che verrà rinnovato di anno in anno, fino al 2006. In Streghe, Holly interpreta il ruolo di Piper, la sorella Halliwell, forse più insicura e piena di dubbi.

Il suo personaggio, dopo la morte di Prue, la sorella maggiore interpretata da Shannon Doherty, acquisterà maggiore sicurezza e consapevolezza, diventando di fatto il capo famiglia. Famosi sono nella serie i suoi “scatti d’ira”.

Pretty Little Liars

Dopo il grande successo di Streghe, la Combs non è più tornata al cinema, ma ha continuato a lavorare in tv, dove ha partecipato a una manciata di film: Uno sconosciuto alla mia porta di Stephen Bridgewater nel 2007, Mistressess di Sergio Mimica Gezzan nel 2009 e più recentemente, nel 2016, L’amore è complicato di Jerry Ciccoritti.

Ma soprattutto Holly è stata una delle protagoniste di Pretty Little Liars, altra serie longeva, dal 2010 al 2017 e di grandissimo successo. Ella Montgomery, questo il nome del suo personaggio, è una madre tradita che vive un rapporto conflittuale anche con la figlia. Stagione dopo stagione le due imparano a comprendersi.