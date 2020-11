Che fine ha fatto Irene Pivetti? Scopriamo cosa fa adesso l’ex Presidente della Camera

Irene Pivetti, dalla politica alla televisione. Una carriera sempre in prima linea

Irene Pivetti, dalla politica alla televisione, con assoluta nonchalance. Ripercorriamo la sua storia e scopriamo cosa fa adesso.

Irene Pivetti, gli inizi

Irene Pivetti è nata a Milano, il 4 aprile del 1963. Inizia la sua carriera politica agli inizi degli anni novanta, diventando responsabile dell’Area Cattolica della allora Lega Lombarda, poi diventata Lega Nord.

Nel 1992 viene eletta deputato alla Camera e viene riconfermata due anni più tardi. Il 15 aprile del 94 diventa Presidente della Camera dei Deputati.

Irene ha appena trentuno anni e risulta così essere la più giovane Presidente della Camera della storia. Inoltre è la seconda donna ad essere stata eletta, dopo Nilde Iotti, nel 1979.

Da Italia Federale all’UDEUR

A fine 1996, Irene viene espulsa dalla Lega, perché contro la linea secessionistica del Partito. Così, fonda subito dopo il movimento Italia Federale.

Due anni dopo, nel 1998, il movimento confluirà in Rinnovamento Italiano e ancora nel 1999 nell’UDEUR, della quale sarà presidente fino al 2002.

In Questi anni la Pivetti svolge diversi incarichi. Membro del Comitato per la valorizzazione del patrimonio Agro Alimentare presso il Ministero delle politiche agricole, Vicepresidente della Fondazione Magna Grecia, Assessore al lavoro nel comune di Berceto.

Nel 2016 si è candidata per il consiglio comunale di Roma, con la lista Noi con Salvini, ma senza riuscire ad essere eletta, nonostante 1364 voti presi.

Lo stesso accade alle elezioni parlamentari del 2018 con il nuovo partito da lei fondato, Italia Madre e a quelle europee del 2019, quando si candida per Forza Italia.

La televisione

In questi anni Irene, non si è solo dedicata alla politica, ma ha fatto anche tanta televisione, sia in qualità di autrice che conduttrice.

Fa’ la cosa giusta e La giuria su La 7, Bisturi, Nessuno è perfetto, Giallo, Liberi tutti, Tempi Moderni, sulle reti Mediaset.

In Rai invece Irene. è stata protagonista di due edizioni di Domenica In. Curava la rubrica Così è la vita ed ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle, classificandosi al quinto posto.

Recentemente, nella serie tv targata Sky 1994, che ripercorre la storia politica italiana degli anni novanta, il suo personaggio è stato interpretato dall’attrice Gledis Cinque.