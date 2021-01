Che fine ha fatto James Van Der Beek, Dawson di Dawson’s Creek?

James Van Der Beek è diventato famoso in tutto il mondo negli anni 2000 per aver interpretato il personaggio di Dawson nella serie cult Dawson’s Creek. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

James Van Der Beek, Dawson

James William Van Der Beek Jr. nasce a Cheshire, l’8 marzo del 1977. I suoi esordi sul set risalgono al 1995, dove prende parte alle serie tv Clarissa e Così gira il mondo e al cinema, recita in Angus di Patrick Read Johnson e I Love You, I Love You Not di Billy Hopkins.

Il successo arriva nel 1998, col ruolo di Dawson Leery in Dawson’s Creek, serie che fino al 2003 tiene incollati al teleschermo i giovani di tutto il mondo.

Il suo personaggio è un inguaribile sognatore, amante dei film di Spielberg e sogna di fare il regista. La vita però non è come in un copione del suo idolo e Dawson deve fare i conti con la realtà. Dalla fine della storia col suo primo amore alla crisi dei suoi genitori, il personaggio acquisisce coscienza e diventa adulto.

Il Cinema

Dopo il clamoroso successo di Dawson, James prova a sfondare nel mondo del cinema. Varsity Blues di Brian Robbins, Texas Rangers di Steve Miner e Le Regole dell’Attrazione di Roger Avary, sono pellicole di buon livello che lo vedono protagonista, ma non sono film di successo e Van Der Beek ben presto sparisce dalle luci dei riflettori.

Una parabola discendente che lo accomuna al collega Joshua Jackson. Tra gli altri film girati nel corso degli anni dall’attore, segnaliamo Stolen – Rapiti di Anders Anderson, Backwands di Ben Hickemll, Un giorno come tanti di Jason Reitman e Downsizing – Vivere alla grande di Alexander Payne.

Le Serie Tv

James ha avuto più fortuna nelle serie tv, grazie anche al fatto che non si è fatto problemi a rimettersi in gioco. Così, per rilanciarsi e pur non facendo parte dei personaggi fissi ha recitato in parecchi episodi di serie cult, come Ugly Betty, Criminal Minds, How I Met Your Mother, Law & Order, Modern Family.

Come protagonista ha invece recitato in Mercy, I miei peggiori amici. CSI:Cyber e soprattutto nella divertentissima Non fidarti della stronza dell’interno 23, dove interpretava se stesso, ovvero James Van Der Beek, quello che aveva fatto Dawson e che cerca di rilanciare la sua carriera.