Che fine ha fatto Jason Segel, Marshall di How I Met Your Mother?

Jason Segel deve la sua fama al ruolo di Marshall Eriksen in How I Met Your Mother, E alla fine arriva mamma nel titolo italiano, una delle serie più divertenti e intelligenti degli ultimi anni, che ha avuto un grandissimo successo. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attore.

Jason Segel, gli inizi

Jason Segel nasce a Los Angeles, il 18 gennaio del 1980. Fa il suo esordio al cinema sul finire degli anni novanta, in piccoli ruoli in due divertenti commedie: Giovanni pazzi e svitati di Harry Elfont e Deborah Kaplan e in Fuori di cresta di James Merendino.

Con gli anni 2000, ottiene ruoli più consistenti, in Slackers di Dewey Nicks e Ore 11.14 – Destino Fatale di Greg Marcks. In tv, incomincia a farsi notare nelle serie Freaks and Geeks e Undeclared, riuscendo così a partecipare ad alcuni episodi di CSI – Scena del Crimine.

Marshall Eriksen

L’occasione della vita per Jason arriva nel 2004, con il ruolo di Marshall Eriksen in How I Met Your Mother. Il personaggio di Marshall è quello di un avvocato sognatore, ecologista che si scontra col cinismo della multinazione per la quale è costretto a lavorare.

Altre peculiarità del personaggio sono il suo attaccamento alla famiglia lontana e all’amore incondizionato per la sua donna, Lily, con la quale da vita a irresistibili siparietti comici.

Marshall è anche il miglior amico di Ted, il personaggio sul quale ruota l’intera vicenda e nei suoi consigli si rivela decisamente più razionale dell’amico.

Gli ultimi anni

Grazie alla popolarità ottenuta col successo della serie, Jason è riuscito a recitare in diverse pellicole. Sono quasi tutte commedie, ma tutte di buon livello e con un ottimo riscontro al botteghino.

Molto incinta di Jud Apatow, Non mi scaricare di Nicholas Stoller, I fantastici viaggi di Gulliver di Rob Letterman, Bad Teacher – Una cattiva maestra e Sex Tape – Finiti in rete, entrambi di Jake Kasdan,

E ancora: I Muppet di James Bobin, Facciamola finita di Evan Goldberg e Seth Roger, Domenica di Joshua Marston, sono solo alcuni dei film che l’attore ha girato in questi ultimi anni.