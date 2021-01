Che fine ha fatto Josh Radnor, Ted di How I Met Your Mother?

Josh Radnor deve la sua fama all'incredibile successo della serie How I Met Your Mother dove interpreta Ted Mosby

Josh Radnor deve la sua fama all’incredibile successo della serie How I Met Your Mother, in italiano E alla fine arriva mamma, andata in onda dal 2005 al 2014, dove interpreta il personaggio principale, Ted Mosby. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attore.

Josh Radnor, gli inizi

Josh Radnor nasce a Columbus il 29 luglio del 1974. Dopo aver ottenuto un Master in Arte Drammatica, inizia a muovere i suoi primi passi in teatro nei primi anni 2000.

Nel 2002 fa il suo debutto a Broadway nella versione teatrale del celebre film Il Laureato nella parte che fu di Dustin Hoffman. Nel mentre esordisce in tv partecipando a diverse serie, piccole parti in singoli episodi: Law & Order, E.R. Medici in prima linea, Six Feet Under, Giudice Amy.

Ted Mosby

La grande occasione per Josh arriva nel 2004, con il ruolo di Ted Mosby in How I Met Your Mother, una delle migliori serie comiche degli ultimi anni, se non di sempre.

La serie è incentrata sul Ted che racconta ai suoi figli nel futuro di come ha conosciuto la loro madre. Ted è un architetto, romantico incallito in cerca del grande amore che puntualmente svanisce.

E alla fine arriva mamma, questo il titolo italiano, è strutturata ricalcando le orme di un’altra serie che ha fatto la storia della tv, Friends. Ted è infatti circondato dalla compagnia di 4 storici amici, ognuno con le sue peculiarità che nell’economia della vicenda, fanno la differenza, assieme a un’ottima sceneggiatura.

Gli ultimi anni

Durante il grande successo della serie, Radnor ha provato a sfruttare la sua fama dirigendo due film, happythankyoumoreplease nel 2010 e Liberal Arts, due anni più tardi. Mentre nel 2013, ha recitato in Afternoon Delight per la regia di Jill Soloway e nel 2018 in Zoe ci prova di Theresa Bennet.

In tv invece lo troviamo in Mercy Street, serie del 2016, in Rise, del 2018 e dallo scorso anno in Hunters. Recentemente Josh si è dedicato anche a un’altra sua grande passione, la musica. Ha infatti formato un duo col musicista Ben Lee, dando vita a Radnor & Lee pubblicando l’album Golden State.