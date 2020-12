Che fine ha fatto Jennifer Love Hewitt? Scopriamo cosa fa adesso l’attrice

Jennifer Love Hewitt è diventata popolare sul finire degli anni novanta grazie al ruolo in So cosa hai fatto

Jennifer Love Hewitt è diventata molto famosa sul finire degli anni novanta per aver recitato in alcuni teen movie diventati cult col passare del tempo e per aver recitato in serie tv di successo.

Ultimamente Jennifer si è un pò defilata dalla luce dei riflettori per dedicarsi alla famiglia. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Jennifer Love Hewitt

Jennifer Love Hewitt nasce a Waco, 21 febbraio 1979. Dopo vari piccoli ruoli sia al cinema che in tv, nel 1995 Jennifer diventa nota grazie a Cinque in famiglia, serie che ha un discreto successo anche da noi in Italia e che durerà per 4 stagioni.

Jennifer inizia anche la carriera come cantante. Ma è nel 1997 quando è la protagonista di So cosa hai fatto, per la regia di Jim Gillespie, a cui farà seguito un anno dopo Incubo finale, prosieguo del film, che la Hewitt fa il grande salto per la celebrità.

Con Heartbreakers – Vizio di famiglia di David Mirkin, nel 2001, Jennifer diventa una stella di prima grandezza e nel 2002 esce anche il suo album più venduto Barenaked.

Ghost Whisperer

In questi primi anni 2000 la Hewitt reciterà in diverse pellicole di discreto successo come Lo smoking, Garfield, If Only, The truth about love, ma sarà con la serie tv Ghost Whisperer, dove è anche produttrice, che otterrà un notevole successo. La serie verrà rinnovata per cinque stagioni, dal 2005 al 2010.

Nel 2012, ancora una volta nei doppi panni di attrice e produttrice, è l’assoluta protagonista della serie The Client List, da cui tra l’altro era stata anticipata da un film per la tv due anni prima. La serie ha un buon successo anche se non ripete i fasti di Ghost Whisperer.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni, Jennifer si è dedicata prevalentemente alla famiglia e alla crescita dei suoi due figli. avuti dall’attore Brian Hallisay, conosciuto sul set di The Client List.

Ha recitato anche in due serie tv di successo come Criminal Minds e 9-1-1, ma senza vestire i panni della protagonista.