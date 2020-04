Che fine ha fatto Kaori della pubblicità Philadelphia? Ve la ricordate Kaori, la simpaticissima giapponesina degli spot Philadelphia anni ’90? Ecco, non crederete ai vostri occhi!

Tutti la ricordiamo come Kaori della Philadelphia, ma il suo nome è Kelly Ann Hu e ha fatto molto (ma molto) più che quella piccola serie di spot televisivi. Preparatevi a rimaner a bocca aperta, perché l’avete di certo vista senza sapere fosse lei!

MOLTO PIÙ DI POCO POCO

Certo la qualità della foto vintage non aiuta (pur essendo la miglior in circolazione del tempo), ma sicuramente tutti ricorderete quel sorriso pulito della ragazza arrivata dal giappone per studiare e che sapeva solo dire “Poco poco”. Erano gli inizi degli anni ’90 e Kaori/Kelly Ann Hu aveva già fatto qualche passo importante prima di arrivare in Italia.

Nata a Honolulu (Hawaii) con nell’albero genaologico discendenze cinesi, hawaiane e inglesi (ma non giapponesi), decide di partecipare a 17 anni a Miss Teen USA nel 1985, pur consapevole del fatto mai nessuna ragazza di origine asiatica avesse mai vinto il titolo.

Forse potete riconoscere il suo sorriso smagliante, mentre (vestita di rosso) posa col titolo poi stravinto di Miss Teen insieme a Miss USA (Laura Harring, che diventerà attrice famosa a sua volta) e Miss Universo.

Con quel titolo inizia a lavorare come modella in Giappone e in Italia, diventando un volto noto a noi del Bel Paese per gli spot Philadelphia.

DOVE L’HO GIÀ VISTA?

E qui preparatevi a non credere ai vostri occhi perché, per la prima volta, una protagonista di “che fine ha fatto”, ha alla fine fatto molto di più di quello per cui tutti la ricordiamo.

Come testimonia la qualità sempre più vintage (diciamo così) della foto, ancora giovanissima appare in due episodi di “Genitori in Blue Jeans” e il bel Kirk Cameron/Mike Seaver perde la testa per lei!

Arrivano poi piccole comparsate telefilm cult dell’epoca (“21 Jump Street”, con un giovanissimo Johnny Depp, e il più famoso “Melrose Place”), e ruoli nei film “Venerdì 13” e “The Doors”, ma dove sicuramente l’avete vista (agilissima in mosse d’arti marziali) è al fianco di Don Johnson nella serie poliziesca “Nash Bridge” e del divertente duo Sammo Hung e Arsenio Hall nell’altro poliziesco “Più forte ragazzi”.

DA KAORI A DIVA DI HOLLYWOOD

Mentre noi pensavamo fosse scomparsa, insieme al ruolo di Kaori degli spot Philadelphia, Kelly Ann Hu diventava sempre più bella, brava e richiesta ad Hollywood. Compare (tra la miriade di film e telefilm fatti) nel “Re Scorpione” nel ruolo della bellissima (veggente) Cassandra, diventa Lady Deathstrike nel colossal “X-Men 2” e per chi ama più le serie TV dei film, magari vi ricorderete di lei in “Vampire Diaries” nel ruolo di Pearl Zhu.

Oggi, splendida come non mai, Kelly Ann Hu si divide tra il suo lavoro di attrice, le numerose organizzazioni umanitarie che sostiene, la passione per il poker e la sua vita da single.