Che fine ha fatto Kat Dennings, Max di 2 Broke Girls?

Kat Dennings, deve la sua fama al ruolo di Max Black in 2 Broke Girls, serie di enorme successo, andata in onda dal 2011 al 2017. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attrice.

Kat Dennings

Katherine Victoria Litwack in arte Kat Dennings, nasce a Bryn Mawr, il 13 giugno del 1986. Inizia la sua carriera d’attrice nei primi anni 2000 prendendo parte a numerose serie tv e film.

Tra le serie tv, la troviamo in una parte consistente in Raising Dad, mentre recita in singoli episodi di Sex and the City, Senza traccia, Perfetti ma non troppo, CSI – Scene del crimine, E.R. Medici in prima linea.

Al cinema va decisamente meglio e sono tante le pellicole in cui Kat recita, anche di un certo successo. Tra queste, Nata per vincere di Sean McNamara, 40 anni vergine di Judd Apatow, London di Hunter Richards, La coniglietta di casa di Fred Wolf, Nick e Norah – Tutto accade in una notte di Peter Sollett, Defendor di Peter Stebbings.

Max Black

La carriera di Kat svolta decisamente nel 2011 quando viene scelta per interpretare il ruolo di Max Black nella serie tv 2 Broke Girls, che andrà in onda fino al 2017. Un grandissimo successo di critica e pubblico.

Kat, in coppia con Caroline (Beth Behrs) gestisce di fatto il Williamsburg Diner, una tavola calda decisamente singolare, popolata da strambi personaggi, dal proprietario al cassiere, per non parlare dei clienti.

Il suo personaggio, Max, è cinica, auto ironica e sa il fatto suo. Insieme alla collega Caroline, ex “rampolla” decaduta, sogna di aprire una pasticceria tutta sua, nel mentre affronta la vita di ogni giorno con il suo inconfondibile stile.

Gli ultimi anni

Durante e dopo il successo di 2 Broke Girls, Kat, ha recitato in una manciata di film: Renee – La mia storia, di Nathan Frankowsky, Thor – The Dark World, di Alan Taylor, Suburban Gothic di Richard Bates Jr.

In tv invece la troviamo nella serie tv Dollface e attualmente è nel cast di WandaVision, serie che sta facendo molto parlare di se e probabile nuovo successo per la carriera di Kat.