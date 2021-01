Che fine ha fatto Rose McGowan, Paige di Streghe?

Rose McGowan è diventata famosa per esser stata la compagna di Marylin Manson e Paige in Streghe

Rose McGowan è diventata famosa in tutto il mondo negli anni 2000 per essere stata la fidanzata del rocker Marylin Manson e soprattutto per aver interpretato il ruolo di Paige nella serie cult Streghe. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attrice.

Rose McGowan

Rose Arianna McGowan nasce a Certaldo il 5 settembre del 1973. Dopo aver esordito con una piccola parte, nel 1992, nel divertente Il mio amico scongelato per la regia di Les Mayfield, Rose si fa decisamente notare tre anni più tardi in Doom Generation di Gregg Araki.

La stella di Rose inizia a brillare, se ne accorge il maestro dell’horror Wes Craven, che la vuole in Scream nel 1997. Nello stesso anno Araki la richiama per Ecstasy Generation. Nel 98 è invece la volta di Phantoms di Joe Chappelle e de Il fascino del male di Steve Cohen.

Nel 1999 Amiche cattive di Darren Stein conferma la Rose come una perfetta bad girl cinematografica. Sono anni d’oro per la McGowan. Alla sua popolarità crescente, contribuisce e non poco la sua relazione, in quegli anni, con la rockstar Marylin Manson.

Paige

Nel 2001, Rose sostituisce di fatto Shannen Doherty nella serie cult Streghe interpretando il ruolo di Paige Matthews, restando fino all’ottava e ultima stagione del fantasy, nel 2006.

Il personaggio di Paige, metà strega e metà angelo bianco, calza perfettamente ai ruoli interpretati in passato dalla McGowan. Intraprendente, estroversa ma anche problematica e ribelle, nel corso delle stagioni, Paige, si fa sempre più matura e coscienziosa.

Dopo questo grande successo, Rose torna al cinema, niente meno che con Quentin Tarantino per Grindhouse e con Robert Rodriguez (con cui è legata in quegli anni) per Planet Terror.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni Rose ha un pò diradato la sua carriera di attrice, anche se ha comunque dimostrato le sue qualità in film come Conan the Barbarian di Marcus Nispel e Rosewood Lie di Victor Salva. Mentre per la tv ha girato le serie C’era una volta e Chosen.

Più che altro, Rose si è dedicata principalmente alla musica, altra sua grande passione. Prima incidendo un paio di singoli, poi pubblicando un album dal titolo Planet 9, lo scorso anno. Da ricordare inoltre che è stata una delle prime attrici a denunciare le molestie subite dal produttore Harvey Weinstein.