Che fine ha fatto Katy Louise Saunders, la bellissima Babi di Tre metri sopra il cielo? La sua tormentata storia d’amore con Step, alias Riccardo Scamarcio, ha fatto sognare migliaia e migliaia di ragazzine... ma che fine ha fatto Katy Louise Saunders dopo aver interpretato Babi?

Capita a molti attori e attrici di rimanere nella memoria della gente per un solo ruolo e quello soltanto. Così, Katy Louise Saunders, pur avendo recitato prima e, soprattutto, dopo Tre metri sopra il cielo, per tutti rimane Roberta Babi Gervasi, studentessa modello dell’altaborghesia romana che si innamora del teppistello Step (Riccardo Scamarcio)

Tre metri prima di tre metri sopra il cielo

Nata (per davvero in una famiglia bene) a Londra il 21 luglio 1984, Katy Louise Saunders vive prima tra Roma e la capitale inglese per poi trasferirsi a Milano e laurearsi alla prestigiosissima Università Bocconi in Economia Aziendale. Per seguire un’amica si iscrive a una scuola di stile e portamento in Inghilterra, come ha raccontato in un’intervista a Grazia, aggiungendo così alla sua naturale bellezza un’altra carta per il suo futuro di attrice e modella.

Esordisce al cinema con Michele Placido nel 2002 nel film Un viaggio chiamato amore e l’anno dopo fa da comparsa in Lizzie McGuire – Da liceale a popstar, ma come tutti sappiamo, il vero successo arriva quando, appena 20enne, diventa la Babi del film tratto dal romanzo di Federico Moccia.

Più in alto di tre metri sopra il cielo

La storia, anche se non dovrebbe, spesso dipende dal punto di vista. Così la notorietà di questa giovane attrice cambia a seconda del paese che ne racconta la carriera, perché se per noi rimane inesorabilmente Babi, altri rendono decisamente più giustizia ai suoi 15 anni nel mondo dello spettacolo.

Infatti, per esempio, negli Stati Uniti pochissimi sanno del suo amore per lo scapestrato Step, e la ricordano per i suoi ruoli (più o meno grandi/piccoli) in film come Seta, Decameron Pie, Third Person (con Liam Neeson), Welcome Home e Il Re Scorpione 5; mentre in Sud America è la Giulia Farnese di Los Borgia (I Borgia), ruolo per cui ha vinto il Most Promising Actress Award (premio alle giovani promesse) al Festival di Toulose 2006.

La vita privata, a tre metri dai social

Ormai 36enne, Katy Louise Saunders rimane una ragazza riservata, a volte timida, che ha cercato anche di aprire una startup (di succhi di frutta biologici per ora sparita nel nulla) e che non ama troppo si parli di lei fuori dall’ambito lavorativo.

Lontana dal gossip, a parte la storia col rampollo Giovanni Tronchetti Provera e due paparazzate con Stefano De Martino e Riccardo Scamarcio (che giura siano solo amici e niente più), continua a viaggiare, ad amare i suoi cani e a tenersi a debita distanza dai social network, dopo aver chiuso i suoi profili Instagram e Facebook e aver lasciato solo Twitter attivo, anche se decisamente abbandonato.