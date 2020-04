Emma Marrone sulla rottura con Stefano De Martino: “eravamo felici” Emma Marrone torna a parlare della rottura con Stefano De Martino, in una vecchia intervista rilasciata a Chi spiega di come al tempo erano davvero felici

Emma Marrone, in una vecchia intervista rilasciata a Chi, è tornata a parlare della rottura con il noto ballerino Stefano De Martino, raccontando come nel lontano 2012 Belen Rodriguez ha portato via loro una felicità e stabilità

Tutti ricorderete di come sono andate le cose, il ballerino e la cantante salentina si sono conosciuti e innamorati all’interno del programma Amici di Maria De Filippi, l’anno dopo quando Belen partecipò al serale conobbe il giovane napoletano, innamorandosene

“Io e lui avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato: eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient’altro” spiega Emma Marrone

All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico. Ho saputo custodire i miei sentimenti. Non sono mai esplosa con esternazioni di rabbia e vendetta. Con copertine studiate ‘ad hoc’. Ho abbracciato il silenzio e aspettato di capire tutto lucidamente.”

Inoltre, la paura più grande di Emma è stata senz’altro quella di vanificare tutti i suoi sforzi: “temevo che i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel circolo mediatico maledetto”

I rapporti oggi tra Emma, Stefano e Belen

I tre, a distanza di anni, si sono incontrati spesso in diverse trasmissioni televisive. L’ultima che ricordiamo è quella a Tu si Que vales, dove Emma ha salutato Belen con un bacio. E proprio qualche giorno fa è stata la cantante salentina in persona a spiegare come ormai, a distanza di anni, per lei la questione fosse chiusa e non ha alcun rancore verso Belen

Al contrario però Belen Rodriguez, in una recente intervista, ha dichiarato di come, soprattutto i primi tempi, era molto gelosa di Emma Marrone, ma sicuramente anche per lei i tempi della gelosia sono finiti