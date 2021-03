Che fine ha fatto Kelly McGillis? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Kelly McGillis è diventata famosa in tutto il mondo negli anni ottanta prendendo parte a diversi film di successo, Top Gun su tutti. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso la bellissima e bravissima attrice.

Kelly McGillis

Kelly Ann McGillis nasce a Newport Beach, il 9 luglio del 1957. Inizia la sua carriera cinematografica nel 1983, ottenendo una parte nel film Reuben, Reuben di Robert Ellis Miller.

Successivamente prende parte a un paio di serie tv e nel 1985 si fa notare decisamente grazie all’intensa prova in Witness – Il testimone, per la quale riceve anche una candidatura ai Golden Globe.

Un anno dopo è al fianco di Tom Cruise in Top Gun di Tony Scott, uno dei film più di successo degli anni ottanta. Kelly è ormai una star e nel 1987 recita in due film Terra di conquista di Uri Barbash e Accadde in Paradiso di Alan Rudolph.

Il successo

Sul finire degli anni ottanta, Kelly viene scelta da grandi registi che ne apprezzano il talento oltre naturalmente alla straordinaria bellezza che fanno dell’attrice un vera e propria sex symbol.

Labirinto mortale di Peter Yates, Sotto Accusa di Jonathan Kaplan, Oltre ogni rischio di Abel Ferrara, L’isola dell’amore di Mary Lambert, sono solo alcuni dei film che vedono Kelly protagonista. Durante gli anni novanta invece, l’attrice centellina le sue apparizioni.

La troviamo comunque in The Babe – La leggenda di Arthur Hiller, Genitori cercasi di Rob Reiner e in A prima vista di Irwin Winkler. E anche negli anni 2000, sono pochi i ruoli interpretati, ma di grande spessore, come in La maschera di scimmia di Samantha Lang e in Nessuno può sentirti di John Laing.

Gli ultimi anni

Kelly torna al cinema a sei anni dall’ultimo film nel 2007, in Supergator di Brian Clyde. Poi nel 2010 recita in Stake Land di Jim Mickle. Nel 2013 è in We Are What We Are, sempre dello stesso regista.

Un anno dopo prende parte a Grand Street di Lex Sicton. Mentre nel 2017 è protagonista del film pensato per il piccolo schermo Madre di ogni segreto di Lucinda Spurling.