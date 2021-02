Che fine ha fatto Laura Esquivel, la protagonista de Il mondo di Patty

Laura Esquivel è diventata famosa grazie al ruolo di Patty nella serie per ragazzi di notevole successo Il mondo di Patty. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attrice.

Laura Esquivel

Laura Natalia Esquivel nasce a Buenos Aires, il 18 maggio del 1994. Inizia la sua carriera giovanissima, nel 2003, come ballerina nei programmi per bambini Guinzburg And Kids e Mariana de Casa.

Un anno dopo vince il reality musicale Código F.A.M.A. dove prevale tra oltre duecento bambini concorrenti e fa anche il suo esordio a teatro in un musical su Peter Pan. Insomma, una vera e propria bambina prodigio.

Patty

Nel 2007, Laura Esquivel viene scelta per interpretare il ruolo di Patricia Castro, detta Patty, ovvero il ruolo della protagonista, in Il mondo di Patty, serie argentina che ha da subito un successo mondiale, facendo di Laura una vera star.

La serie, dura per due stagioni e contiene diversi momenti musicali, ha anche un suo sviluppo live che porterà Laura e gli altri interpreti in tour in tutto il mondo, passando anche dall’Italia.

Patty è una ragazzina timida che vive con la madre e affronta dinamiche comuni alla prima adolescenza, dai rapporti non sempre facili coi coetanei al primo amore, all’amore per la musica. Nel suo percorso di crescita, Patty conosce anche il suo vero padre Leandro e questo naturalmente le permette di avere maggiore sicurezza in se stessa.

Gli ultimi anni

Dopo il successo de Il mondo di Patty, specialmente in Italia, Laura ha fatto il suo esordio al cinema in Natale in Sudafrica di Neri Parenti, nel 2010, mentre un anno più tardi ha recitato in Maktub di Paco Arango. Nel 2012, ha iniziato la sua carriera anche come cantante incidendo il singolo Giro, Giro, a cui hanno fatto seguito altri singoli nello stesso anno.

In questi ultimi anni la sua carriera si è sviluppata maggiormente in televisione, e per lo più, sfruttando le sue doti di ballerina, in programma di successo argentini come Tu cara me suena, il nostro Ballando con le stelle, a cui partecipa per tre edizioni vincendone una.

L’amore per la recitazione non l’ha comunque mai abbandonata, numerosi sono infatti gli spettacoli teatrali a cui ha preso parte, soprattutto di genere musical.