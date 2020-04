Che fine ha fatto Laura Palmer: dov’è l’attrice della serie televisiva statunitense I segreti di Twin Peaks Che fine ha fatto Laura Palmer: dov'è l'attrice della serie televisiva statunitense I segreti di Twin Peaks

Ve la ricordate Laura Palmer? Era il personaggio chiave della serie televisiva statunitense I segreti di Twin Peaks. Che fine ha fatto l’attrice che interpretava questo ruolo? Vi siete chiesti dove sia finita oggi Sheryl Lee, che noi tutti conosciamo come Laura Palmer?

Sheryl Lynn Lee o Sheryl Lee Diamond (con il cognome da sposata) è un’attrice statunitense nata il 2 aprile del 1967 in Germania, ma è cresciuta a Boulder in Colorado. Il padre era architetto, la mamma un’artista. Si è diplomata alla Fairview High School: sognava di diventare ballerina, ma dopo una frattura al ginocchio ha dovuto abbandonare il suo sogno.

Così ha deciso di intraprendere la strada della recitazione. Si trasferisce a Seattle per motivi di lavoro e qui incontra David Lynch, che nel 1990 la fa recitare nella serie I segreti di Twin Peaks affidandole il ruolo di Laura Palmer, che la fa diventare famosa in tutto il mondo. Nel 1992 esce anche il prequel, Fuoco cammina con me. Nella serie interpreta anche il ruolo di Maddy Ferguson, la cugina di Laura.

L’abbiamo anche vista nel film Cuore selvaggio, mentre nel 1992 è con Al Pacino a Broadway con Salomè. L’anno seguente recita nel film Backbeat – Tutti hanno bisogno d’amore e poi con Terence Stamp in Al di là del desiderio e nel 1988 è diretta da John Carpenter in Vampires.

Nel 2004 è Mary-Alice Young in Desperate Housewives, ma dopo la puntata pilota viene sostituita da Brenda Strong. In seguito continua a collaborare in progetti per il piccolo schermo, come One Tree Hill, Dirty Sexy Money, Psych. Nel 2010 recita in Un gelido inverno, mentre l’anno seguente è al Festival del Cinema di Venezia con il film Le paludi della morte. In seguito ha recitato anche in White Bird, Jackie & Rryan, Café Society e Morte tra i bianchi.

E la vita privata? Ha avuto una storia, seppur breve, con l’attore David Duchovny. Poi è convolata a giuste nozze con il musicista Jesse Diamond, figlio di Neil Diamond. La coppia ha anche avuto un bambino, che si chiama Elijah.