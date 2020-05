Che fine ha fatto Lauren Graham? La Lorelai Gilmore di Una Mamma per Amica Ricorderete tutti la simpatica ed irriverente Lorelai nel telefilm "Una Mamma per Amica", oggi Lauren Graham è molto cambiata, ma mantiene una bellezza unica

È impossibile scordare la mitica e loquace Lorelai Gilmore della serie tv Una Mamma Per Amica, ha fatto ridere intere generazioni e la fiction fu un vero successo, ma cosa fa e che che fine ha fatto Lauren Graham?

Lauren Helen Graham nasce a Honoolulu, Hawaii, il 16 marzo del 1967: sua mamma era una fashion buyer mentre il padre, Lawrence Gragam è un ex presidente dell’assocazione delle industrie di cioccolato e dolciumi. I due si separano quando lei è ancora una ragazza, la madre, Donna Grant tenta la carriera da cantente mentre Lauren rimarrà a casa con il padre.

Si appassiona alla recitazione sin da piccola, e al liceo partecipa a un video riguardo Planned Parenthood. Nel 1998 si laurea in letteratura inglese al Barnard College, nel 1992 in Texas ottiene invece una laurea specialista in recitazione dalla Saouthem Methodist University.

Troverà fortuna a New York dove, dopo un breve periodo come cameriera, ottiene dei ruoli in televisione. Conta numerose apparizioni tra spot pubblicità e comparse ma il vero successo arriva nel 2000 con una Mamma Per Amica: migliore amica di Sookie e madre di Rory è il personaggio più amato della serie.

Ha preso parte a innumerevoli film, ricordiamo: Bad Santa (Babbo bastardo), I segreti per farla innamorare, Missione tata, Perché te lo dice mamma, Un’impresa da Dio, Birds of America, e in ultimo 5 giorni fuori, Natale con i tuoi, Max e Un weekend al limite.

Lauren Gragham oggi

Ancora oggi la donna lavora nel mondo dello spettacolo, gira ancora diverse pubblicità sopratutto negli Stati Uniti, tra cui spot per cereali di marca per la colazione. Nel 2013 ha anche scritto il suo primo libro, “Someday, Someday, Maybe: A novel”. Il New York Times lo inserisce nella lista dei best sellers.

Il suo ultimo film è uscito il 3 Aprile 2018 “In conclusion, Dont Worry About!” e nel 2016 ha preso parte ai nuovi 4 episodi di Una mamma per Amica. Ora partecipa alla serie TV “Zoey’s Extraordinary Playlist”

Nello stesso anno dell’uscita del libro la donna trova l’amore: si tratta del collega Peter Krause, i due hanno lavoarto insieme nella fiction Parenthood. La donna ha dichiarato:

“Ci siamo incontrati da grandi, ci ha unito la diffidenza reciproca. Pensavo che alla nostra età non ci fosse più spazio per le storie romantiche e invece. Alla fine la nostra diffidenza reciproca è stata un successo. Voglio dire, lui è davvero la mi persona preferita con cui parlare. Lui mi fa sempre ridere, è davvero divertente”

La donna non è presente sui social, usa solo Twitter, le foto sopra sono infatti prese da delle fanpage della serie TV che l’ha resa famosa.