Che fine ha fatto Linda Batista? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Linda Batista è diventata famosa negli anni 2000 grazie al successo di alcune fiction da lei interpretate, su tutte Incantesimo. Ha inoltre ricoperto ruoli prestigiosi anche al cinema. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attrice.

Linda Batista

Linda Batista nasce a Salvador de Bahia, il 4 giugno del 1972. Dopo qualche apparizione nei primi anni novanta, ottiene piccoli ruoli in varie serie tv e film pensati per il piccolo schermo.

Tra le serie: Dove comincia il sole di Rodolfo Roberti e Sotto il cielo dell’Africa di Ruggero Deodato. Tra i film, Dov’è mio figlio di Lucio Gaudino e L’isola del ritorno di Marijan David Vajda.

Nel 2000, la carriera di Linda ha decisamente una svolta, quando viene scelta per interpretare il personaggio di Denise Nascimento nella fiction Incantesimo. La serie ha un notevole successo e viene rinnovata fino al 2006.

La popolarità

Durante e dopo il successo di Incantesimo e del suo personaggio, la Batista ha il suo apice di popolarità. Recita in diverse pellicole di ottimo livello, come I Banchieri di Dio, di Giuseppe Ferrara ed Encantado di Corrado Colombo, entrambi datati 2002.

Nel 2003 prende parte a due serie tv di successo: La cittadella di Fabrizio Costa ed Elisa di Rivombrosa, per Cinzia TH Torrini, mentre nel 2004 è al cinema con Ventitré di Duccio Forzano e nella mini serie Luisa Sanfelice per la regia dei fratelli Taviani.

Nel 2005, recita in The Clan di Christian De Sica e nella mini serie La signora delle camelie di Lodovico Gasperini. Un anno dopo è al cinema in Los Borgia di Antonio Hernandez, mentre nel 2007, la troviamo in La masseria delle allodole, ancora una volta per i fratelli Taviani.

Gli ultimi anni

Sempre nel 2007, è nel cast di altre due fiction di successo: Donna detective di Cinzia TH Torrini e Pompei, ieri, oggi, domani di Paolo Poeti. Dopo aver preso parte al reality La Fattoria nel 2009, Linda torna al cinema in E io non pago – L’Italia dei furbetti di Alessandro Capone nel 2012.

Dopo anni di assenza dalle scene, la Batista torna in tv per interpretare uno dei personaggi de Il bello delle donne.. Alcuni anni dopo per la regia di Eros Puglielli nel 2017.