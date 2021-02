Che fine ha fatto Liv Tyler? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Liv Tyler è diventata famosa grazie al ruolo di protagonista in Io ballo da sola di Bernardo Bertolucci

Liv Tyler è diventata famosa in tutto il mondo nella seconda metà degli anni novanta, grazie al ruolo di protagonista nello splendido film di Bernardo Bertolucci, Io ballo da sola. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attrice.

Liv Tyler

Liv Rundgren Tyler nasce a New York, il 1º luglio del 1977. Figlia del leader degli Aerosmith Steven Tyler fa il suo esordio cinematografico nel 1994 in Rosso d’autunno di Bruce Beresford, a cui fanno seguito l’anno dopo i film Dolly’s Restaurant di James Mangold e in Empire Records di Allan Moyle.

Nel 1996 Liv è la protagonista di Io ballo da sola di Bernardo Bertolucci, pellicola che la fa diventare una vera e propria star. Altro grande successo per l’attrice è il film Armageddon – Giudizio Finale di Michael Bay, di tre anni più tardi.

Altri due film che confermano il successo e la popolarità di Liv sono Il Dottor T e le donne del 2000 di Robert Altman e Un corpo da reato di Harald Zwart del 2001.

Il Signore degli Anelli

Dal 2001 al 2003, Liv è una dei protagonisti della saga di Peter Jackson, Il Signore degli Anelli, La compagnia dell’Anello, Le due torri e Il ritorno del re. Successivamente prende parte a un paio di film di ottima fattura come Jersey Girl, di Kevin Smith, nel 2004 e Lonesome Jim di Steve Buscemi, nel 2005.

Nel 2008, la Tyler è protagonista di The Strangers di Bryan Berlino, un anno dopo torna al kolossal in L’incredibile Hulk di Louis Letterier. Nel 2010, fa parte del cast di Super – Attento crimine di James Gunn e nel 2011 di Punto d’impatto di Matthew Chapman.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni Liv Tyler, oltre ad occuparsi della sua famiglia, si è più dedicata alla televisione che al cinema. L’ultima pellicola di un certo spessore a cui ha preso parte e che ha avuto un certo successo, è Ad Astra di James Gray del 2019.

Mentre, è stata protagonista invece di tre serie tv che negli ultimi anni hanno riscosso ottimi consensi, sia di pubblico che di critica. Dal 2014 al 2017 della serie tv The Leftovers, l’anno successivo di Harlots e attualmente di 9-1-1 Lone Star, serie tutt’ora in corso.