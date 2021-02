Che fine ha fatto Loredana Romito? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Loredana Romito è stata una meteora del cinema italiano degli anni 80. Una carriera breve ma intensa che ha portato l’attrice a recitare in film considerati all’epoca b-movie e diventati cult col passare degli anni.

Ma Loredana ha recitato anche in alcune pellicole di grande successo al botteghino. Ripercorriamo dunque la storia artistica della bellissima attrice.

Loredana Romito

Loredana Romito nasce a Benevento l’11 gennaio del 1965. Il suo esordio cinematografico risale al 1985, quando prende parte a due film del regista Sergio Martino e il duo comico composto da Gigi e Andrea sugli scudi: Doppio misto e Mezzo destro mezzo sinistro – Due calciatori senza pallone.

Un anno dopo, Loredana cambia decisamente genere e dalla commedia si cimenta col thriller, Morirai a mezzanotte di Lamberto Bava, mentre è del 1987 Luci lontane per la regia di Aurelio Chiesa.

La popolarità

Il 1988 è un anno di grazie per Loredana che recita in diversi film e in ruoli importanti: Rimini Rimini – Un anno dopo, nell’episodio Il nipote del Vescovo diretto da Bruno Corbucci, Snack Bar Budapest di Tinto Brass, Fatal Temptation di Beppe Cino.

In quest’ultimo film la Romito è protagonista assoluta. E ancora, sempre nel 1988, recita in Kafka, la colonia penale di Giuliano Betti, Riflessi di luce di Mario Bianchi, Ciao ma’ di Giandomenico Curi e Transformer… e la bestia sorgerà dagli abissi di Jay Kamen.

In questi anni si sprecano le riviste che vogliono Loredana in copertina che non ha paura di mostrarsi in tutto il suo fascino e in tutta la sua bellezza.

Gli ultimi anni

Dopo aver recitato ancora una volta con Lamberto Bava in Testimone oculare, film del 1989, Loredana prende parte nel 1991 a due film campioni d’incassi: Johnny Stecchino del Premio Oscar Roberto Benigni e Le comiche 2 di Neri Parenti assieme a Renato Pozzetto e Paolo Villaggio.

Sempre nel 1991, l’attrice appare in un episodio della fortunatissima serie tv Classe di ferro. Dopo anni di assenza, Loredana torna sulle scene nel 1998, per recitare nel film Annarè per la regia di Nini Grassia. Purtroppo, quanto meno ad oggi, questo è l’ultimo film in cui compare la Romito