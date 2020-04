Chi è Ruben Spelta? Il figlio di Lorena Forteza Tutto quello che c’è da sapere sull’unico figlio di Lorena Forteza, la celebre Caterina de “Il Ciclone”

Sapevate che l’appena ventenne Lorena Forteza al tempo della famosissima scena della sinuosa danza sul tavolo de “Il Ciclone” fosse già mamma di un bambino di un anno. Si chiama Ruber Spelta ed ecco chi è.

La Forteza, sposatasi nel 1994, appena diciottenne, con Damiano Spelta (ex-pilota di offshore e designer e artista di crescente successo), il 26 aprile dell’anno dopo da alla luce Ruben, un bel maschietto che le assomiglia davvero tanto.

UNA MAMMA NEL CICLONE

Purtroppo, come già raccontatovi, la giovanissima Lorena Forteza, travolta dall’improvvisa, enorme, notorietà portatale dall’incredibile successo del film di Pieraccioni, cade nel baratro della depressione e visto che come sempre le cose brutte accadono in sequenza, il suo matrimonio finisce (nel 1998) e perde la custodia del piccolo Ruben che viene affidato al padre.

UN PADRE ALTERNATIVO



Cresciuto con una mamma purtoppo impossibilitata a essere sempre presente, il piccolo Ruben viene affascinato dal mondo creativo del padre Damiano, che smessi i panni del pilota offshore era diventato designer e artista affermato.

Noto per il suo talento anticonformista e per la sua vena ironica, Damiano Spelta fa scoprire al figlio le due passioni che ancora riempiono la sua vita: la pittura e lo skateboard. Come Ruben stesso ha raccontato alla famosa rivista tedesca Soloskatemag, già a 5 anni si divertiva a spennellare sulle tele del padre e a 13 iniziava a cercare l’equilibrio sul primo skateboard.

LE DUE MAMME

Nel 2001 una nuova donna entra nella vita di Ruben, è la seconda moglie del padre, Roberta Migliarese, insegnate di fitness e yoga che possiamo immaginare abbia portato un po’ di equilibrio nella vita del piccolo Spelta.

Mentre lui cresceva in questo nuovo nucleo familiare, allargatosi con l’arrivo di una sorellina nel 2002 e di un fratellino nel 2004, mamma Lorena Forteza stava cercando di riprendersi la sua vita e di riavvicinarsi al figlio, con cui per fortuna ora, dopo diversi anni ha finalmente un rapporto recuperato.

LO SKATER MODELLO

Ruben Spelta è un ragazzo semplice. Forse per quello che ha visto succedere alla madre Lorena Forteza schiacchiata dal successo, forse perché di natura, chissà, non si monta la testa nonostante le numerose interviste o l’essere stato testimonial Trussardi con un’altra figlia famosa, Aurora Ramazzotti.

Mentre gira il mondo col suo skateboard e i vestiti orgogliosamente comprati ai mercatini per pochi euro (sapientemente combinati con quelli ben più costosi degli sponsor, come Funky, Supreme e Adidas), diventando sempre più apprezzato nel mondo di nicchia dello skateboarding, pensa solo alla cosa che più al mondo gli piace fare: trovarsi con gli amici di sempre a correre sugli skateboard e sfidar se stessi in nuovi e fantasiosi trick (o acrobazie che dir si voglia) nel piazzale della Stazione Centrale di Milano, come sempre dalle 3 di pomeriggio in poi.