Che fine ha fatto Manlio Dovì? Scopriamo cosa fa oggi l’attore

Manlio Dovì è diventato popolare sul finire degli anni 80 quando entra a far parte del cast del Bagaglino che in quegli anni spopola in tv. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attore.

Manlio Dovì

Manlio Dovì nasce a Palermo, il 14 novembre del 1964. Inizia la sua carriera in Sicilia, partecipando a spettacoli di intrattenimento e a piccole trasmissioni su radio e tv locali.

A metà degli anni ottanta entra nella Rai di Palermo, prendendo parte a diverse trasmissioni satirico-musicali. Pippo Baudo lo nota e nel 1986 lo fa debuttare sul piccolo schermo alla trasmissione Fantastico, programma di punta della Rai dell’epoca.

Il successo

È nel 1987 che Manlio Dovì diviene noto al grande pubblico, quando entra a far parte del Bagaglino, la compagnia teatrale fondata da Pier Francesco Pingitore. Tantissime le imitazioni che Manlio propone nel corso degli anni nella varie trasmissioni della compagnia che hanno un grande successo televisive.

Francesco Cossiga, Vittorio Sgarbi, Luca Giurato, Piero Fassino, Carlo d’Inghilterra, Nicolas Sarkozy, sono solo alcune dei personaggi più riusciti interpretati dall’attore.

Nel corso degli anni, Pingitore porta il Bagaglino anche al cinema, in Gole ruggenti , nel 1992 e in Di che peccato sei? Nel 2007. Manlio fa ovviamente parte di entrambi i cast. Del resto aveva già esordito al cinema nel 1987 in Soldati, 365 giorni all’alba di Marco Risi.

Gli ultimi anni

Negli ultimi anni Manlio ha portato in giro per l’Italia diversi spettacoli teatrali di successo: Spettacoloso, Facce ride show, Tale e quale showman, La stranissima coppia, per citare i più recenti.

Ha recitato al cinema in La scomparsa di Patò, di Rocco Mortelliti, nel 2010 e in televisione: nel film tv Il commissario Nardone, di Fabrizio Costa nel 2012 e nella mini serie tv Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo nel 2016.

Ha fatto varie ospitate nelle trasmissioni televisive e qualche anno fa, nel 2016, ha partecipato come concorrente al popolare programma Tale e quale show, condotto da Carlo Conti su Rai 1.