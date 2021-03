Che fine ha fatto Maria Amelia Monti? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Maria Amelia Monti è diventata popolare negli anni novanta grazie in particolare, alla partecipazione a varie fiction di successo. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso l’attrice.

Maria Amelia Monti

Maria Amelia Monti nasce a Milano, il 30 giugno del 1961. Inizia la sua carriera nei primi anni ottanta, prendendo parte a diversi spettacoli teatrali, tra i quali Minnie la candida di Massimo Bontempelli, La gatta e il coniglio di Bruno Corbucci e Mario Amendola e Storie di periferia di Toni Cucchiara.

In questi anni Maria Amelia prende parte anche al film tv E la vita continua di Dino Risi. Il suo esordio al cinema, mentre continua a recitare a teatro, avviene invece nel 1987 con Il mistero del panino assassino di Giancarlo Soldi.

Nei primi anni novanta, la Monti recita in un altro paio di film, come Stiamo attraversando un brutto periodo di Rodolfo Roberti e Anime fiammeggianti di Davide Ferrario, ma è la tv a regalarle la popolarità, quando nel 1993 entra a far parte del cast di Amico mio, serie di grande successo di Paolo Poeti che viene rinnovata fino al 1998.

La popolarità

Gli anni novanta sono anni di grande successo per Amelia che è richiesta anche al cinema: Italia village di Giancarlo Planta, Miracolo italiano di Enrico Oldoini, La vera vita di Antonio H. di Enzo Monteleone, Mi fai un favore di Giancarlo Scarchilli, tra i film a cui prende parte.

In tv invece nel 96 è in un’altra serie di successo, Dio vede e provvede, di Enrico Oldoini. Nel 99 invece diventa co-protagonista assieme a Gerry Scotti della sit-com Finalmente soli, che la vede impegnata visto i grandi ascolti, fino al 2004.

Il successo è tale che dalla sit-com negli anni successivi vengono tratti dei veri e propri film: Finalmente Natale, Finalmente a casa, Finalmente una favola. In questo periodo Maria Amelia prende parte a due ottimi film, Asini di Antonio Luigi Grimaldi e Tredici a tavola di Enrico Oldoini.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni, la Monti si è dedicata maggiormente alla sua carriera di attrice teatrale, con tanti spettacoli portati in giro per l’Italia. In tv ha recitato in una manciata di film come Baciati dall’amore di Claudio Norza nel 2011 e in Si può fare di Maurizio Pagnussat nel 2014.

Al cinema è tornata recentemente in Come i saltano i pesci di Alessandro Valori nel 2016, dopo ben 12 anni d’assenza e in Se mi vuoi bene di Fausto Brizzi di due anni fa.